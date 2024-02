Martinelli: 'Panamá no aguanta más el sistema judicial'

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, Ricardo Martinelli, advirtió este lunes que Panamá no aguanta más el sistema judicial actual.

Martinelli, que acudió con José Raúl Mulino a la reunión del Pacto por la Justicia, recalcó que hay fallos que se manejan de forma política y no tienen la intención de aplicarle la ley a nadie.

"Me siento muy preocupado por la justicia en Panamá. Cuando fui presidente cometí muchos errores, quizás el más grande fue pensar que habían fiscales y magistrados que respondían de forma justa al derecho. He quedado sorprendido de ver cuán influenciable es la política en la justicia. No hay justicia, no sirve", dijo Martinelli.

En este sentido, el exmandatario subrayó que personalmente ha sido objeto de constantes violaciones al debido proceso y lo lamentable es que nadie se ha pronunciado al respecto.

Recordó que fue a un juicio sin imputación, se le juzgó dos veces, se le violó el principio de especialidad y se saltaron todos los términos para tramitar el recurso de casación por el caso New Business, el cual no fue admitido la semana pasada.

"No hay intención de aplicarle la ley a nadie, son decapitadores de la justicia. Este país no aguanta más el sistema judicial que tenemos. No he visto que alguien se haya pronunciado sobre violaciones al debido proceso. Muy pocos abogados han dicho que eso está mal. Independientemente de si es Al Capone o la madre Teresa de Calcuta, la justicia es igual para todos", agregó.

De acuerdo con Martinelli, si la fórmula Martinelli-Mulino triunfa en las próximas elecciones, le pondrán la mano a la justicia para que no responda a palomas mensajeras o reciba presiones externas.

"Los que tienen que aplicar la justicia reciben órdenes de otras personas. En un país donde no hay justicia no habrá inversión, ni oportunidades para que los panameños salgan de la pobreza", destacó.

Asimismo alertó que las violaciones que hoy sufre él, mañana se le pueden aplicar a cualquier ciudadano, creando un precedente nefasto.

Por su parte el candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, cuestionó la justicia especial que recibe Martinelli en contrapunto con los trámites regulares del sistema. Mulinó ironizó sobre quien quiera más celeridad tendrá que apelar en los fundamentos de derecho al "código Martinelli".

Ambos candidatos políticos hicieron este lunes un llamado a una constituyente originaria, en la que se invoque el poder popular y se cambie la forma de hacer justicia.

