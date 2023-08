Moncada: 'No veo necesario que Porcell use la cámara Gesell'

El abogado Kevin Moncada defendió la inocencia de Eduardo Narváez, mejor conocido como Edunar, quien enfrenta desde este miércoles el juicio por el presunto delito de violencia de género contra la exprocuradora Kenia Porcell.

Moncada recalcó que su cliente mantiene la firme convicción de no haber incurrido en ningún hecho negativo, a pesar de que se le brindó la opción de archivar el caso si ofrecía disculpas públicas.

La fiscalía pide 12 años de prisión y que Narváez se declare culpable por el delito de violencia de género o lesiones psicológicas en contra de una mujer.

Moncada agregó que Porcell no asistirá a la audiencia de hoy y cuestionó que en la fase intermedia se le permita el uso de la cámara Gesell.

"La cámara Gesell es un mecanismo que se usa para no revictimizar a las niñas que han sido violadas. Aquí no vemos necesidad de usarla, pero como es la omnipotente Kenia Porcell, la que no puede pisar el suelo de los mortales, ella estará por allá y verá la audiencia desde la comodidad de una cámara Gesell", agregó Moncada.

Contexto

Los hechos se remontan al 25 de enero de 2019, cuando Edunar-54 publicó fotos en sus redes que motivaron la denuncia de Porcell.

Según Moncada, Edunar subió imágenes de la modelo ucraniana Nathasa Ruskova a sus redes, la cual guarda gran parecido con la exprocuradora.

"Lo que realmente hizo fue aclarar que Natasha Ruskova es otra persona diferente a Kenia Porcell. Cuando empezó a circular la foto de Natasha Ruskova, el parecido era tanto a Porcell, que la gente creía, y la misma procuradora creyó, que se trataba de un fotomontaje", comentó Moncada.

Según Moncada, posteriormente a la publicación trascendió que existía esta modelo ucraniana, la cual subía sus fotos de modelaje, lo que no le gustó a Kenia Porcell.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Por su parte Narváez resaltó que esta acusación va en contra de la libertad de la expresión.

"La caricatura no decía el nombre de ella y no estaba dirigida como mujer, sino a la autoridad que representaba", expuso Narváez.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!