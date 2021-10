Ningún testigo ha vinculado a Ricardo Martinelli

Tres nuevos testigos presentó ayer la fiscalía en el juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos y ninguno logró vincular a Ricardo Martinelli Berrocal con los hechos de la acusación dentro de este proceso legal.

En la mañana de ayer se continuó con el interrogatorio al empresario Stanley Motta, el cual dijo no tener conocimiento de quién es la persona dueña de la cuenta [email protected]com, autor del correo electrónico que se le mostró cuando acudió a la Fiscalía Auxiliar por este caso.

Motta agregó que cuando acudió a dicha Fiscalía, nunca se le solicitaron sus equipos electrónicos en los cuales estaban los supuestos correos para realizarle algún tipo de experticia para verificar si en efecto los mismos habían sido intervenidos.

Al ser cuestionado por el abogado Sidney Sittón, Motta manifestó que en dicha Fiscalía solo estuvo por espacio de 15 minutos y primero indicó que lo hizo por voluntad propia y luego señaló que asistió porque lo habían llamado del Ministerio Público (MP).

El empresario volvió a reiterar que no le consta que Ricardo Martinelli haya ordenado darle seguimiento ilegal a alguna persona. También confirmó que se reunió en varias ocasiones con los fiscales antes de asistir como testigo a este juicio.

Igualmente, señaló que nunca presentó alguna denuncia o querella por las supuestas intervenciones de las que supuestamente fue objeto. Además, dijo que en algunas ocasiones se reunió con el exmandatario Martinelli por temas empresariales y que en algunas ocasiones estaban de acuerdo y en otras no.

Luego de Motta, se presentó como testigo al exfiscal de Cuentas, durante el Gobierno de Juan Carlos Varela, Guido Rodríguez, quien igualmente dijo no tener prueba alguna de que Ricardo Martinelli haya dado orden alguna para realizarle seguimiento a alguna persona.'



El expresidente Martinelli dijo ayer que "el país ha perdido" con el juicio que se le sigue por los supuestos pinchazos telefónicos. Martinelli aseguró que él y el empresario Stanley Motta están perdiendo el tiempo asistiendo a un juicio por política de alguna persona. "Stanley Motta y Ricardo Martinelli no tienen por qué estar aquí. Debemos estar pensando cómo creamos plazas de trabajo, cómo pagamos más impuesto", dijo el empresario. "Sin embargo por política, en el Ejecutivo o en algún lado, en la Procuraduría o los fiscales ineptos que tenemos aquí, han hecho que perdamos el tiempo".

Mientras que en horas de la tarde, asistió el exdiputado José Luis "Popi" Varela, quien hasta el momento solo ha sido interrogado por la fiscalía.

El político debe continuar su comparecencia mañana a las 9 de la mañana.

Alfredo Vallarino, miembro del equipo de defensa de Ricardo Martinelli, manifestó que la fiscalía ha presentado a todos sus testigos con el mismo formato, reconocer correos que aparecieron en la cuenta de [email protected], testigo protegido dentro de este proceso.

"Aquí los que están viniendo lo hacen exactamente con el mismo libreto del juicio pasado, en el cual le presentan un documento y le dicen sí lo reconocen, luego vienen las preguntas si saben de dónde salió y si alguna vez la fiscalía los llevó a ver de dónde era el origen de ese documento y si pueden relacionar con eso a Ricardo Martinelli de alguna manera y todo esto es no, no, no, no saben de donde salió el documento", explicó.

El jurista enfatizó que luego de eso, vienen las preguntas sobre si la fiscalía los llevó a reconocer sobre el origen de ese documento y si pueden vincular con eso a Martinelli y las respuestas son no.

"Recordemos que aquí cuando se dio la comparecencia de testigos anteriores, e incluso en el juicio pasado, se estableció que aquí se modificaban y se fabricaban correos falsos con direcciones falsas", expresó el presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP).

Vallarino explicó que hay que recordar que esto fue hecho en una computadora, cuyo autor siempre será Rolando López, exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Varela.

