'No he sido destituida; no se me ha notificado nada'

Yarelis Martínez Moreno, con 33 años y vinculada al mundo de la pesca y la acuicultura desde los 20 años, solo estuvo tres meses en el cargo de administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap).

La semana pasada, fue de las más difíciles en la vida de esta abogada, cuando tuvo una fuerte discusión con el ministro Augusto Valderrama, quien golpeando su escritorio, le exigió la renuncia y al no acceder a su petición, la destituyó y echó del despacho.

Como consecuencia del altercado con el ministro de Desarrollo Agropecuario, Martínez (Mida) se desmayó y se le bajó la presión, por lo que lo denunció por abuso de autoridad y violencia de género.

PA: ¿Qué ocurrió el miércoles 22 de noviembre?

YM: El ministro se presentó en la oficina de manera prepotente, como ya lo conocen y me exigió la renuncia. Le contesté que no estaba haciendo nada incorrecto ni contrario a la ley y me negué, por lo que me dijo 'entonces estás botada y que la saquen de aquí'. Yo me desmayé y se me bajó la presión. Pidió que llamaran al subadministrador (Hamed Tuñón) y dijo que iba a darle toma de posesión en ese momento.

Fue una acción ilegal, toda vez que a la fecha yo no he sido destituida; no se me ha notificada nada.

Por eso le dan una toma de posesión como encargado, porque no hay vacante de administrador, ya que estoy en mi puesto.'



Tengo más de 10 años en la industria. Estuve en la Arap desde 2019 como directora de Ordenación. Manejé toda la industria pesquera nacional e internacional y fue eso lo que me llevó a ocupar el cargo de administradora



Yarelis Martínez

El ministro exigió que saliera de la oficina y al sol de hoy ni siquiera he podido regresar a buscar mis pertenencias personales.

PA: ¿Qué tanto le afectó esta situación a usted y su familia?

YM: Esto ha sido horrible. No te puedo decir que solamente me ha afectado a mí, también a mi mamá y mi abuela es un mar de lágrimas; he intentado mantenerme pero estuve con la presión baja dos días.

Con decirte, que ni siquiera he podido mandar a mis hijos a la escuela y en estos días llegué a la casa y me estacioné en un piso que no era, porqué te puedes imaginar la presión que tengo, también.

PA: ¿Qué diferencias ha tenido con el ministro?

YM: Desde que me nombraron no estaba de acuerdo conmigo y cuestionó mi trabajo.

Tú te das cuenta en las imágenes publicadas, que su aspecto físico y su rostro hacia mí no es de una persona feliz.

Él estaba molesto y me dijo que iba a hacer lo posible para sacarme, porque sabe que está ocultando cosas que nos pueden traer una tarjeta roja al país.

Él sabe los incumplimientos que estamos teniendo como institución, como ministerio, que pueden repercutir hacia toda una industria, bloqueando exportaciones para la Unión Europea.

PA: ¿Qué agenda oculta esconde el ministro que a su juicio puede poner en riesgo la actividad pesquera?

YM: Él tiene una doble agenda. Hace ver que yo tengo intereses, lo cual no es cierto.

Tenemos varios puntos por los cuales nos podemos ganar una tarjeta roja y uno es el marco legal, que es la reglamentación de la ley.

Otro punto son los incumplimientos ante los organismos internacionales de pesca.

Conversé con miembros de la Unión Europea (UE) en videoconferencia y acordamos que yo tenía una visita para reunirme con ellos, personalmente, porque, obviamente, si te van a auditar tú necesitas saber qué puntos específicos te van a auditar para trabajar sobre eso.

El ministro canceló mi viaje y no me dejó ir para que yo no supiera lo que estaba ocultando.

Tenía hasta el pasaje aéreo comprado y dos días antes me canceló.

Teníamos fecha de auditoría el 11 de diciembre, pero a raíz de que se cancela mi visita y de que han visto los incumplimientos que mantiene Panamá, se pospuso la visita de los auditores de la UE.

PA: ¿El ministro, en su defensa, afirmó que usted introdujo cambios al reglamento de la ley de pesca?

YM: Ha utilizado los medios para hacer ver que yo estoy introduciendo una pesca de arrastre, lo cual es falso, y tengo las pruebas de que el 14 de agosto se me remite todo el documento por parte del Mida con las modificaciones hechas sin que yo las conociera.

PA: ¿Por cuáles delitos denunció a Augusto Valderrama?

YM: La denuncia fue por abuso de autoridad, toda vez que no fue la persona que me designó, sin embargo, me destituyó de manera verbal y le dio toma de posesión un funcionario sin yo estar desvinculada del puesto.

También, está la violencia de género y estudiamos un posible caso de corrupción.

Estamos preparando la ampliación de la denuncia para presentar todas las pruebas y vamos a solicitar medidas de protección.

Este hombre, las veces que habló conmigo, quedaba llorando, porque es demasiado irrespetuoso.

La última vez hasta me desmayé y esto no se puede permitir, porque él no puede estar hablándole así a las mujeres. Es más, no debería hablarle así a nadie, con esa prepotencia y abuso de poder y autoridad que mantiene.

