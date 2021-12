Otro testigo confirma presión de fiscales para que involucrará a Ricardo Martinelli

El empresario Jaime Cucalón confirmó que recibió presiones por parte de fiscales del Ministerio Público (MP) para que vinculara a Ricardo Martinelli en el caso de los supuestos pinchazos, e incluso esto lo obligá a abandonar el país.

En un vídeo que circuló en redes sociales, Cucalón manifestó que tomó le decisión de irse de Panamá definitivamente por presiones de los fiscales que llevaron el caso pinchazos.

"Quería informarles que he decidido irme de Panamá definitivamente, he vendido las acciones de mis empresas, otras las he traspasado a mis hijos, ya que cuando se dio el juicio del señor Ricardo Martinelli Berrocal, me mandaron a buscar para que yo fuera a rendir declaratoria, yo no fui a rendir declaratoria y me mandaron a decir que era obligación que yo fuera a declarar a través de mi abogado", sentenció.

Agregó que cuando fue a declarar lo atendieron en un cuarto un supuesto fiscal que no conocía y le solicitó que declarara en contra del expresidente Ricardo Martinelli y si no lo hacía, tendría que "atenerse a las consecuencias".

Enfatizó el denunciante que a pesar de que hizo lo que se le pidió y "obligó" a hacer el fiscal, "he seguido teniendo amenazas, he tenido procesos inventados y la verdad que he tenido amenazas personales y contra mi familia, por lo que por lo antes expuesto he decidido no regresar a la ciudad de Panamá".

Hay que indicar que dentro del auto de apertura a juicio del caso de los supuestos pinchazos telefónicos y por el cual el expresidente Martineli fue declarado, por segunda vez, inocente, Cucalón aparecía en listado como la prueba testimonial número 58.

Esto por un supuesto correo que él intercambio con el exalcalde de la ciudad capital, Juan Carlos Navarro, el cual apareció en la cuenta de correo [email protected]'

9

de noviembre pasado, Ricardo Martinelli fue declarado por segunda vez no culpable. 67

audiencias se realizaron dentro del caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

Dentro de este proceso, se contó con Ricaurte González como fiscal de la causa, quien actualmente se encuentra de vacaciones y Aurelio Vásquez, quien luego de las revelaciones del testigo protegido "Euro 14", también fue enviado de vacaciones por parte del procurador de la Nación encargado, Javier Caraballo.

Otras revelaciones

Las declaraciones de Cucalón coinciden con las de otros testigos como es el caso de "Euro 14", quien reveló cómo fue presionado para que vinculara al exmandatario, pero esta vez en el Caso Granos.

Este testigo reveló cómo, en el gobierno de Juan Carlos Varela, fue obligado a convertirse en testigo protegido bajo el seudónimo de Euro 14, tras una reunión en la Presidencia con el director del SPI, Eric Estrada, Jacinto Gómez, Rolando "Picuiro" López y Kenia Porcell, con el objetivo de que falsamente mencionara una serie de nombres, llamados de alto perfil, entre ellos, Ricardo Martinelli, familiares y miembros de su gobierno.

Contó cómo fue presionado para mencionar estos nombres, a pesar que él advirtió al fiscal que ni siquiera conocía a muchos, y que menos tuvo una relación con ellos.

Todo se judicializó a través de un acuerdo como testigo protegido en donde se le ofreció a cambio un nombramiento en un consulado panameño en Estados Unidos, igualmente como se hizo con Ismael Pittí, testigo del caso pinchazos, quien en el primer juicio también dijo que se le pidió vincular a Martinelli.

Otro que también admitió que recibió presiones para vincular al expresidente Martinelli fue exdirector del otrora Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén.

Este confesó que cuando acudió a la fiscalía la entonces fiscal, Lisette Chevalier, le informó que el objetivo no era su persona, sino su jefe, es decir el exmandatario Martinelli.

"Lisette, tú te acuerdas lo que me dijiste el primer día que yo me apersoné al Ministerio Público, yo te lo voy a recordar y lo traigo a colación porque qué hubiese pasado si hubiera mentido y hubiese hecho lo que usted me estaba pidiendo y estas fueron sus palabras: Señor Guardia usted sabe que a usted no lo queremos, nosotros queremos a su jefe. Yo, a mi jefe, ¿qué jefe? Nosotros queremos a Ricardo Martinelli y yo le dije a usted que yo no sabía de qué usted me estaba hablando", sentenció.

Guardia Jaén en su momento le recalcó a la exfiscal del Ministerio Público de Panamá, Lissette Chevalier, que él no podía decir algo que no había pasado porque Ricardo Martinelli a él jamás le dio algún tipo de instrucciones cuando estuvo al frente del PAN.

