Panamá propone mayores controles para el flujo migratorio irregular

Las autoridades panameñas esperan que Colombia aplique un control más estricto al paso de migrantes irregulares que atraviesan el Tapón del Darién en busca del llamado sueño americano, que consiste en llegar a los Estados Unidos (EE.UU.).

Erika Mouynes, canciller de Panamá, en entrevista con la televisora RT en Español, indicó que con Costa Rica hay un acuerdo para el flujo controlado de los migrantes irregulares, algo que con Colombia no se ha logrado todavía.

"El problema de esto es que nosotros no tenemos la capacidad de saber cuántos migrantes van a llegar, en qué momento lo van hacer y no podemos estar preparados, por lo que ante esa situación y el aumento que hemos tenido en las últimas semanas, se solicitó una reunión binacional con el Gobierno de Colombia y se puso en la mesa formalmente la petición de Panamá de tener el mismo acuerdo de flujo controlado que se tiene con Costa Rica", expresó Mouynes.

Actualmente, se está a la espera de una respuesta de Colombia sobre la solicitud hecha por el Gobierno panameño.

"En la actualidad, del lado colombiano los migrantes no se aglutinan en ningún punto y tampoco digamos que hay como un nivel ordenado, más allá de la biometría de la alimentación y cuando pasan, Panamá no tiene manera de saberlo y lo que estamos diciéndoles es que necesitamos hacer eso de una manera ordenada para poder darles atención", explicó.

Recientemente, Mouynes sostuvo una reunión vía telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, donde uno de los temas abordados fue el tema de la migración irregular.

La funcionario indicó que el Gobierno de Estados Unidos comparte, al igual que Panamá, la preocupación por este tema migratorio y plantean que hay que sentar en una mesa a todos los países que tienen que ver con el paso de los migrantes irregulares.'

días es el promedio que les toma a los migrantes pasar por el Tapón del Darién. 7,150

migrantes han pasado por Panamá durante los tres primeros meses de 2021.

"Uno tiene que ser responsable como país. Si uno no tiene problemas en atenderlos y recibirlos, entonces debe ser que el país tiene la capacidad de manejarlos, no simplemente mirar para otro lado y no ver la situación que se va generando de una naturaleza social que luego tenemos que compartir todos", dijo.

Aumento

La canciller panameña también se refirió a cómo la situación de los migrantes irregulares ha venido aumentando en los últimos días, esto luego de que algunos países han flexibilizado sus controles por la pandemia de la covid-19.

"El problema que se ha venido dando con la situación de los migrantes, principalmente extracontinentales, sigue en aumento, sí se vio afectado durante la pandemia cuando se cerraron las fronteras y ahora que se han abierto paulatinamente ha entrado este flujo mucho mayor de lo que se había visto antes", enfatizó la funcionaria.

Esto, ha sobrepasado la capacidad que tienen los países que están en el paso, sentenció la canciller.

"Eso lo digo con la responsabilidad en la región con que Panamá ha asumido este manejo", sentenció la ministra de Relaciones Exteriores.

"Panamá es el único país en la región que le da las tres comidas, tenemos alimentación específica para las madres lactantes, para los niños, se le hace biometría para ver sus huellas, de dónde provienen y ver si hay algún problema y lo más importante son los controles de las pruebas covid-19 que necesitan".

Se conoció que unos 10 mil migrantes irregulares esperan en la frontera con Colombia para pasar por Panamá, según el Consejo Noruego de Refugiados.

