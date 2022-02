Panamá tiene que tomar medidas para evitar que el crimen organizado siga penetrando entidades del Estado

En las últimas operaciones donde se han desarticulado grupos dedicados al crimen organizado, se ha detectado que algunos funcionarios tanto de los estamentos de seguridad como de los tres órganos del Estado han colaborado o son parte de esas bandas delincuenciales.

Esta situación ha encendido las alarmas de qué deben hacer las autoridades para evitar que elementos del crimen organizado penetren las instituciones estatales.

Ante ello especialistas en el tema plantean que las autoridades panameñas tienen que tomar las medidas pertinentes y evitar que el crimen organizado siga penetrando los estamentos estatales.

En ese sentido el abogado Ernesto Cedeño, señala que es preocupante como el narcotráfico penetra en altas esferas, “pero eso nos lleva a una reflexión primero establecer una política de salarios más efectiva, valorar para ver si es lo justo que se está pagando al funcionario y para eso tiene que haber una ley general de sueldos”.

Recomienda establecer una depuración del sistema de inclusión de funcionarios. Ver cuáles son los parámetros que existen para acordar cómo se mejora.

Destaca que ha habido una falta de capacitación en cuanto a principios y valores en las diferentes instituciones. “No hay un mecanismo que haga auditoría forenses ni inspecciones para ver la calidad de trabajo para tratar por supuesto de minimizar los efectos del mal vivir en el engranaje gubernamental”.

El jurista considera que Panamá, incluso, podría caer en niveles más bajo, pero hasta ahora no estamos como lo que hemos visto en el cono sur, no obstante si no hay certeza del castigo y una efectiva administración de justicia y sobre todo la voluntad de las personas que están en puestos de importancia de tratar de seleccionar de mejor manera a su personal, la situación será cada vez peor.

En tanto, el sociólogo Gilberto Toro señala que la situación que se vive en Panamá, donde impera la corrupción, la crisis económica, donde no se valora a los trabajadores es un caldo de cultivo ideal para que la estrucutura de del crimen organizado gane adeptos.

“No importa la preparación, no importa el género, no importa nada, ya que logran seducir sin importar si son policías, ministros, hasta el propio presidente puede ser blanco de estos grupos.

Recomienda en sociólogo que “Como panameños tanto las autoridades como la población tenemos que dejar la negación y aceptar que estamos en un país con muchas contradicciones y cada vez más marcado por los actos de corrupción, no debemos aceptar o ver con normalidad que estamos en una sociedad que muchos están impregnados de acciones corruptas partiendo por allí y sobre todo ante ese escenario de impunidad que se presenta como si fuera algo parte de lo normal”.

El especialista vaticina que sino se toman las correcciones y adecuaciones necesarias la situación podría ser peor.

“Hay que estar claro que nuestra oferta en el tema tanto de valores de prácticas saludables y decentes muy pobre. Aquí se incentiva lo contrario a loa correcto. Hay que ser creativos hay que reconocer que la verdad tiene un costo mucho más alto que la mentira”, dejo Gilberto Toro.

Agrega que “se tiene que lograr que la gente vea que hay un sistema equitativo, equilibrado, donde con ese balance cada quien tiene lo que le corresponde. Eso de aceptar con normalidad la inequidad tranquilamente decir que en Panamá hay una mala distribución de las riquezas, eso está tan endosado que pareciera como normal”.

