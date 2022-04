Perseguidores de Ricardo Martinelli enfrentarán la justicia, tras quedar en firme fallo absolutorio del caso de supuestos 'pinchazos'

Tras quedar en firme la sentencia absolutoria de Ricardo Martinelli, en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, quienes se prestaron para su persecución política por más de siete años, enfrentarán procesos civiles y penales, así lo manifestó el abogado Roiniel Ortiz.

Versión impresa

Ayer, el Sistema Penal Acusatorio, a través de la Segunda Oficina Judicial de Panamá, informó que la sentencia absolutoria, dictada a favor del expresidente se encuentra debidamente ejecutoriada, lo que da pie para que el mismo pueda accionar contra todos aquellos que se prestaron para su persecución.

Esta sentencia absolutoria a favor el exgobernate fue dictada por el Tribunal de Juicio Oral del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del caso 138-15 conocido como pinchazos, el pasado 24 de noviembre del año 2021.

Sin embargo, la sentencia no había podido quedar ejecutoriada, debido a que la querellante Balbina Herrera, a través de su abogado Nicomedes Castillo, presentó una advertencia de inconstitucionalidad y un recurso de casación, los cuales le fueron negados.

Ante esta decisión, el jurista Ortiz indicó que con la sentencia en firme, lo que se procederá es querellar al expresidente Juan Carlos Varela, al exjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, a la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell y al testigo protegido Ismael Pittí.

Igualmente, se querellará a los fiscales Marcelino Aguilar, Aurelio Vásquez, Ricaurte González, Diana Callender y todos aquellos que se prestaron, con el fin de condenar a Martinelli.

Quien también reaccionó al hecho de que la sentencia quedó ejecutoriada, fue el propio exgobernante Martinelli, quien señaló que se ha cerrado el caso "chimbo" conocido como "pinchazos".'

2

recursos presentados por Balbina Herrera fueron rechazos, lo que dio para que la sentencia quedara ejecutoriada. 6

jueces en do juicios declararon no culpable al exmandatario en el caso pinchazos.

"Tras 7 años de intensa persecución política, donde se violaron todos mis derechos y garantías, se me extraditó y encarceló ilegalmente por dos años, fui sometido injustamente a dos juicios que demostraron mi inocencia, finalmente se cerró el caso chimbo conocido como pinchazos", indicó el expresidente a través de su cuenta de Twitter.

VEA TAMBIÉN: ¡Sin tregua! Diésel y la gasolina volverán a subir de precio este viernes

Al igual que Martinelli, quien también reaccionó a este tema fue el abogado penalista Sidney Sittón.

El jurista indicó que es un "fallo histórico", pues en sus más de 33 años de ejercicio profesional, nunca había visto "tanta manipulación, maldad, perfidia y prevaricato en un solo proceso legal".

"Este caso debe servir de estudio y análisis, tanto de docentes como de estudiantes, porque configura lo que no debe ser un proceso penal, no hubo imputación, nunca se reveló evidencias dentro del proceso hacia la defensa, hubo en juicio evidente y claras manifestaciones de falsedad por parte de testigos y peritos", sentenció.

Agregó que además de esto, hubo evidencias plantadas por parte de procuradores y fiscales.

"En fin, todo lo que no sé debe hacer en un proceso se dio en este caso y por eso es un fallo histórico. Si eso se hizo contra un expresidente de la República, naturalmente, qué puede suceder con aquella persona que no tiene los recursos, que no tiene una voz para defenderse, son a diario atropelladas por una fiscalía que es selectiva y precisamente atiende a las solicitudes el mandatario de turno", explicó Sittón.

De forma puntual, el abogado reiteró que no se actuó de forma objetiva.

VEA TAMBIÉN: Alarmante aumento de casos de malaria mantiene en alerta a las autoridades de Salud

"Aquí se actúa dependiendo de los poderes políticos y es por eso que yo denomine que este proceso de los supuestos pinchazos telefónicos emano de un Estado Salvaje" puntualizó el jurista defensor.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!