Por manipular casos, fiscales y Kenia Porcell serán investigados por el Ministerio Público

Siete fiscales y dos altos exfuncionarios del gobierno del expresidente Juan Carlos Varela serán investigados por simulación de hechos punible y calumnia en actuaciones judiciales, luego de las escandalosas revelaciones del testigo protegido "Euro 14", quien denunció cómo en el Ministerio Público (MP) se realizaron presiones para perjudicar al expresidente Ricardo Martinelli, familiares y miembros de su administración gubernamental.

La investigación del MP surge luego de que la exministra de Educación, Lucy Molinar, quien fue perjudicada por estas presuntas actuaciones, presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables.

Molinar mencionó en su denuncia a Kenia Porcell, Rolando López, Eric Estrada, Jacinto Gómez, Tania Sterling, Ruth Morcillo, Adecio Mojica, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas, como las personas que coaccionaban, obligaban y ofrecían prebendas a cambio de mencionarla a ella y otras personas en varios expedientes relacionados con el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El MP advirtió que, en caso de que se compruebe la existencia de algún hecho irregular, hará lo correspondiente para que se apliquen las sanciones penales o administrativas que se ameriten.

Desde hace varios días, abogados y miembros de la sociedad civil han solicitado al procurador Javier Caraballo que separe de su cargo e investigue a los fiscales que fueron mencionados por el testigo protegido "Euro 14".

Justicia de luto

En tanto, la abogada Guillermina McDonalds, quien actúa en el denominado Caso Granos, advirtió que "la justicia panameña está de luto", luego de las confesiones hechas por "Euro 14", quien dejó al descubierto cómo fiscales y exfuncionarios del gobierno de Varela lo presionaron y coaccionaron.

McDonald agregó que ella nunca esperó que el testigo protegido confesara todas las cosas que se cometieron en su contra, en una total violación a los Derechos Humanos de él y de los imputados en ese momento.'

22

de noviembre, Lucy Molinar presentó una denuncia por las declaraciones de "Euro 14". 15

de noviembre pasado declaró el testigo "Euro 14" dentro de este proceso legal.

La jurista agregó que el testigo protegido confesó que la declaración que se le fechó viernes 14 de noviembre de 2014, no se le tomó ese día, sino que fue el sábado 15, por un fiscal superior que en ese momento era oficial mayor.

"Usted era oficial mayor y usted fue el que me tomó esa diligencia, le dijo el testigo a ese fiscal que estaba presente en dicha audiencia", explicó la abogada.

La exfiscal agregó que eso es un delito de falsedad y una clara violación al artículo 17 del Código Procesal Penal de Panamá.

Este artículo señala: Validez de la prueba. Solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y practicadas ante los organismos jurisdiccionales. No tiene valor la prueba obtenida mediante torturas, amenazas o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.

"Este señor (#Euro 14) no solo era amedrentado, sino que era obligado a señalar a personas: para mí eso fue terrible", explicó.

Enfatizó que muchas personas luego de estas confesiones deben salir del Ministerio Público, ya que no son merecedores de ser funcionarios.

McDonald agregó que no se puede olvidar y es que la procuradora de esa época, Kenia Porcell, fue recomendada por el Consejo de seguridad, por lo que no es de extrañar que exfuncionarios como Rolando López, Jacinto Gómez y otros se sintieran con la autoridad no legal para realizar las cosas que hicieron.

La abogada añadió que en este caso se violentó el debido proceso, algo que no solamente es constitucional, sino que forma parte de la Convención de Derechos Humanos y el Pacto de San José, por ende, este tipo de delitos no prescriben.

Además, allí se señaló de manera puntual y directa la falsedad, esto cuando se dice que el testigo protegido estaba en los despachos de la Fiscalía Primera Anticorrupción del MP y él dice que lo llevaron fue a otro lugar y le dijeron qué tenía que decir.

