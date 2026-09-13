Proponen endurecer penas y frenar acuerdos en casos de violencia contra mujeres

Los acuerdos de pena en delitos contra mujeres se han convertido en una práctica recurrente que, según las propias víctimas, permite a los agresores reincidir en este tipo de conductas.

Ante dicha realidad, se presentó a la Asamblea Nacional una iniciativa para impedir que quienes resulten responsables de femicidio, homicidio agravado por razón de género, violación sexual y abuso con resultado de muerte puedan beneficiarse de medidas sustitutivas a la pena de prisión.

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Además, propone elevar de 20 a 50 años la pena de prisión máxima a quienes causen la muerte de mujeres frente a sus hijos, como resultado de ritos grupales o por venganza, para encubrir actos de violación, cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez, entre otras agravantes.

La propuesta, que nació del interés de un ciudadano del distrito de Santiago, provincia de Veraguas, y fue presentada al Legislativo por el diputado Tomás Benavides, del Partido Realizando Metas (RM), busca dar respuesta a una problemática cada vez más alarmante en el territorio nacional.

El objetivo principal del proyecto, de acuerdo con Benavides, es acabar con la impunidad que existe en el sistema para dejar de subestimar la realidad por falta de denuncias, barreras de acceso a la justicia, estigma o miedo de las víctimas.

"Hay que endurecer el sistema para que las personas que cometan estos actos atroces, como el que ocurrió en Aguadulce, tengan una sanción ejemplar y no se sigan dando", dijo a este medio.

La normativa también incrementaría las penas de cuatro a quince años a quien, valiéndose de su condición de ventaja, mantenga contacto sexual con una persona entre los 15 y 17 años.



La normativa también incrementaría las penas de cuatro a 15 años a quien, valiéndose de su condición de ventaja, mantenga contacto sexual con una persona entre los 15 y 17 años.



El proyecto de ley No. 628 está a la espera de su discusión en la Asamblea Nacional.



El objetivo principal del proyecto, de acuerdo con Tomás Benavides, es acabar con la impunidad que existe en el sistema para dejar de subestimar la realidad por falta de denuncias, barreras de acceso a la justicia, estigma o miedo de las víctimas.



13 hasta el mes de julio.

El documento contempla, además, castigos más severos cuando, como consecuencia directa o indirecta de un acto de violación o acto libidinoso agravado, se cause la muerte de una mujer; la condena en estos casos será de 40 a 50 años de prisión, una diferencia importante tomando en cuenta que el Código Penal actualmente establece un castigo de 1 a 3 años, su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

"Los responsables no podrán acceder a sustitución de pena, conmutación, libertad condicional, trabajo comunitario ni ningún otro beneficio penitenciario, cualquiera que sea el tiempo transcurrido en la condena", subraya el escrito.

Los reemplazos de penas en casos de mujeres y fallos de no culpabilidad también preocupan al Ministerio de la Mujer, que, en repetidas ocasiones, ha hecho un llamado a las autoridades judiciales a aplicar la sana crítica para que el sistema sea más humano, cercano y equitativo.

El proyecto de ley No. 628 está a la espera de su discusión en la Asamblea Nacional.

Estadísticas

Datos del Ministerio Público revelan que, hasta el mes de julio, se registraron 13 femicidios, 17 tentativas de femicidio y 10 muertes violentas en el país, lo que supone un incremento del 44% con respecto al mismo periodo del año 2025.