Pruebas manipuladas en expediente contra Ricardo Martinelli no cambiarán

La manipulación de pruebas dentro del expediente de los supuestos pinchazos armado contra el expresidente Ricardo Martinelli, no cambiarían de darse un nuevo juicio oral, manifestó el abogado Luis Eduardo Camacho González.

Agregó que de llegar a darse un nuevo juicio oral, ellos como defensa no tienen temor alguno en que se realice, ya que toda la "manipulación" que se hizo en cuanto a pruebas y testigos, no puede ser variada.

"El testimonio chueco o manipulado de Ismael Pittí no va a desparecer, va a seguir allí, el testimonio manipulado de Rolando López no va a variar, entonces nosotros hemos venido planteando que independiente de la decisión que se haya adoptado, esas pruebas viciadas no tienen posibilidad de ser corregidas", explicó el jurista.

Ante esto, Camacho González indicó que la decisión adoptada por dos magistradas del Tribunal Superior de Apelaciones, lo que demuestra es que "al Ministerio Público (MP) le tiraron la toalla", esto para extender un juicio que a su parecer no tiene sentido.

Según el abogado, las dos magistradas al emitir una decisión de realizar un nuevo juicio contra Martinelli, le hicieron en base a una valoración sesgada.

"Si ellas hubiesen hecho un trabajo correcto a la hora de valorar el recurso de anulación, cómo tú puedes pretender atribuirle valor al testimonio de Ismael Pittí, cuando. Él mismo, frente al Tribunal de Juicio Oral, fue claro al señalar que él mintió, ya que cuando rindió su declaración dijo que era el autor de las supuestas conversaciones y a la larga el tiempo demostró que eso no era así", explicó.

Camacho González enfatizó que el recurso de anulación es técnico, razón por la cual el magistrado Diego Fernández, quien era el presidente del Tribunal de Apelaciones fue enfático en señalar que el MP no pudo demostrar de qué manera el Tribunal de Juicio Oral, que declaró no culpable a Martinelli, falló en el análisis de la lógica y no valoró una prueba.



El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá decidió desechar dos de los cuatro cargos (peculado y malversación) y solo ordenó repetir el juicio por los presuntos delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y seguimiento.



La decisión del Tribunal de Apelaciones no parece casual, se dio un día después de que el Tribunal Electoral certificó que Martinelli logró, en un tiempo récord, inscribir a más de 44 mil adherentes en el partido en formación Realizando Metas (RM).



La defensa del expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli asegura que no teme ir a un nuevo juicio, porque las pruebas utilizadas siguen contaminadas.

Fernández, en su argumentación, dijo que el MP en su solicitud de anulación solo se limitó a señalar que se debía de considerar otros elementos periféricos dentro del testimonio de Pittí, sin embargo, no explicó por qué el Tribunal de Juicio no debió tener recelo en el testimonio del testigo.

"Realmente lo que hizo el Tribunal de Apelaciones fue una revaloración de las pruebas de forma manipulada, ya que en ningún momento ellas destacaron que este señor se fue de ganar menos de 1,000 dólares a más de 8,000 en el exterior, eso es algo que salió en el juicio", puntualizó.

El defensor agregó que además de esto, hay un sinnúmero de inconsistencias que quedaron al descubierto en el desarrollo del juicio oral y que llevaron a declarar no culpable a Ricardo Martinelli de los cuatro delitos de que se le acusaba, sin embargo nada de eso fue tomado en cuenta por la mayoría del Tribunal Superior de Apelaciones.

Reiteró que, como lo han venido planteando desde el día uno, de llegar a un nuevo juicio volverán a demostrar que ese expediente fue manipulado y amañado.