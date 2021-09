Ricardo Martinelli: 'Están es tratando de desviar la atención, porque se están robando los dineros del Estado'

El expresidente Ricardo Martinelli manifestó que al continuar con su juicio se está es tratando de desviar la atención porque se están robando los dineros del Estado.

Dijo no entender como continúan con un proceso totalmente amañado, que fue armado en su contra en el Consejo de Seguridad, cuando Rolando López era director de esa instancia.

"Aquí no hay debido proceso, yo no se como la gente cree que en este país hay justicia, en este país no hay ninguna justicia, no existe la justicia", fue tajante el exmandatario.

Durante su llegada a Plaza Ágora, donde esta la sede del Sistema Penal Acusatorio, Ricardo Martinelli indicó que es otro día donde se le está haciendo perder el tiempo al publo panameño.

Así como se está perdiendo el tiempo, Martinelli indicó que también se están malgastando los impuestos de los panameños que tanto se necesitan.

"Hay siete fiscales allí malgastando los impuestos que tanto se necesitan", subrayó el dirigente político.

Agregó que este es: "Un proceso totalmente amañado, fabricado en el Consejo de Seguridad por Rolando López alias Picuiro, y esto es verdaderamente una pena lo que están haciendo no a mi, porque ni siquiera me han imputado".

Ricardo Martinelli recientemente envió una carta al procurador de la Nación Javier Caraballo explicando todas las irregularidades de este proceso; y además envió un mensaje público tanto a Caraballo como al presidente Laurentino Cortizo para que se desista de este proceso en su contra.

