Ricardo Martinelli presenta querella penal contra Ricardo Chanis por supuesta estafa en adquisición de Epasa

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, presentó este miércoles una querella penal contra el abogado Ricardo Chanis y la sociedad Chanis (abogados y consultores) por los delitos de estafa agravada, hurto con abuso de confianza y delito contra la fe pública en la compra de Editora Panamá América S.A.

La acción tiene una cuantía que asciende a un monto de dos millones de dólares por los daños y perjuicios causados por la desviación de fondos y pésima administración cuando Chanis presidió la compañía.

"A mí me han estafado en la compra de Epasa, me han armado un caso, aunque tengo principio especialidad. Las denuncias que yo pongo, ojalá prosperen, porque aquí cuando me ponen una denuncia prospera rápido, pero cuando yo lo hago, nunca prospera", expuso Martinelli.

El líder de Realizando Metas aclaró que inicialmente tenía un 14.4% de las acciones. Luego le compró otras a Nito Corcione y a Ronny Mizrachi.

"Eso me da como un 20%, no sé qué pasó con el resto. A mí me estafaron", expresó.

En el documento presentado, se destaca que Martinelli aportó a finales de 2020 el 14.4% de la suma equivalente al valor de la venta y prestó al resto de los compradores, mediante un préstamo con la garantía pignorada de sus plazos fijos en el banco Global Bank, para pagar la deuda de Epasa con el Banco General. Eso lo hizo propietario con el derecho a suscribir 700 acciones de capital de la empresa TPAHC INC., sin embargo, nunca recibió certificados de acciones de dicha empresa.

En 2011, en tanto, Martinelli suscribió un documento denominado 'fideicomiso", en el cual cedió de manera total e irrevocable sus derechos de suscripción de 700 acciones a la sociedad anónima Corporación de Inversiones Multimedios, cuyo presidente y representante legal es Chanis.

Añade el documento que bajo la administración de Chanis se cometieron delitos de tipo societarios en dicho ámbito, aprovechando la credibilidad empresarial.

"Solicitamos que los hechos querellados sean debidamente investigados a fin de que a los responsables se les juzgue y se les sancione con la pena más grave que se le puede aplicar", indica el documento.

