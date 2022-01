Roiniel Ortiz: El Tribunal Electoral certificó que Ricardo Martinelli tiene fuero penal electoral

El Tribunal Electoral certificó que Ricardo Martinelli tiene fuero penal electoral que hay que respetar y la jueza sabe lo que tiene que hacer para poder continuar con el acto de audiencia contra el exmandatario, advirtió el abogado Roniel Ortiz, sobre el caso New Bussines.

Ortiz indicó que el Partido Realizando Metas (RM) se mantiene en elecciones, prácticamente, y Ricardo Martinelli es presidente del colectivo.

Desde que se le anuncia a un juez que existe el fuero penal electoral, este debe ordenar la verificación para continuar con el proceso, agregó el abogado Alfredo Vallarino.

Más temprano, Roiniel Ortiz señaló que la jueza había dado un tiempo para que el fiscal Emeldo Márquez pueda leer siete boletines del Tribunal Electoral donde fue certificado que Ricardo Martinelli tiene fuero penal electoral.

Vallarino señaló una serie de irregularidades en el caso New Bussines, por lo cual advirtió que la juez ya fue notificada de la existencia del fuero penal electoral a favor de Martinelli, y dependerá de ella, causar o no la nulidad de la causa.

Alfredo Vallarino, abogado de Felipe Virzi indicó que nunca había visto tantas irregularidades en un juicio inquisitivo, y manifestó estar casi seguro que estas irregularidades causaran la nulidad de este proceso.

"Yo no he tenido un proceso en el sistema inquisitivo que haya tenido este nivel de irregularidades y obscenidades jurídicas", cuestionó el jurista.

"Les juro que nunca he participado de un proceso inquisitivo etapa intermedia donde he visto tanta locura. Estoy 100% seguro que este proceso va a ir a una nulidad y lo va a causar la juez Baloisa Marquínez", sentenció.

Ortiz también se refirió al Principio de Especialidad que ampara al exmandatario Ricardo Martinelli a partir de su extradición desde los Estados Unidos por el denominado Caso Pinchazo.

El abogado sustentó en un incidente las violaciones y la manipulación del fiscal que solicitó la excepción mediante trámites inconclusos.

La Fiscalía en el caso New Bussines solicitó al Tribunal un periodo de cinco horas para sustentar la vista fiscal, considerando una investigación compleja que involucra a más de 30 personas, y 164 tomos.

Se presentaron 14 incidencias, 11 negadas en su totalidad.

