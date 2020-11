¡Se hizo justicia!, Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cierra el caso de la Caja de Ahorros

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso de casación promovido por el fiscal de descarga, Adecio Mojica, y ratificó la inocencia de Riccardo Francolini Arosemena y otros, en el caso de la Caja de Ahorros (CA).

Los magistrados de la Sala Penal, Maribel Cornejo, José Ayú Prado y María Eugenia López manifestaron que la falta de cargos de injuridicidad y los desaciertos en las disposiciones legales infringidas, incidieron en toda la estructura del recurso de casación presentado por el fiscal.

Algo que, a juicio de los tres magistrados, imposibilita su corrección, sin que implique la elaboración de un nuevo escrito por parte del recurrente, por lo que el mismo no fue admitido.

Con esta decisión se confirma en todas sus partes el auto número 50 S.I. del 2 de agosto del año 2019, mediante el cual confirma en todas sus partes el auto de sobreseimiento definitivo del 12 de agosto de 2018, emitido por el Juzgado Décimocuarto de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, en el proceso seguido a Ricardo Francolini y otros, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en diversas formas de peculados contra la Caja de Ahorros.

Marcela Araúz, abogada del empresario Riccardo Francolini, manifestó que después de casi cuatro años y medio, se ha logrado a través de distintas instancias que se confirme lo que desde el día uno dijeron en octubre de 2016, "que no existía delito y al no existir no podría hablarse de la vinculación de Riccardo Francolini y otros en el caso de la Caja de Ahorros".

Agregó que el Juzgado Décimocuarto Penal, en primera instancia, determinó decretar un sobreseimiento definitivo, porque en efecto los elementos que había recopilado el Ministerio Público (MP) y los hechos que ellos aducían, no constituían ningún delito.

"Era un trámite meramente bancario, el cual había aplicado la institución, préstamos que estaban debidamente garantizados y que simplemente se trataba de una falta de conocimiento del Ministerio Público en materia bancaria", sentenció la abogada defensora.

Añadió que a pesar de esto, el Ministerio Público apeló el sobreseimiento definitivo en segunda instancia, sin embargo, el Segundo Tribunal de Justicia nuevamente confirmó esa decisión de que no existió delito y que el señor Francolini es totalmente inocente, al igual que el resto de las 21 personas que fueron sometidas a este proceso de investigación.

Araúz indicó que además de esto, estas 22 personas fueron sometidas a medidas cautelares fuertes, entre ellas, la más severa de todas como lo es la detención preventiva, "en la que el señor Riccardo Francolini estuvo nueve meses injustamente detenido y hoy día finalmente se da un fallo definitivo de obligatorio cumplimiento".

Enfatizó que con esta decisión de la Sala Penal se mantiene el sobreseimiento definitivo declarando inocente a Riccardo Francolini y al resto de los acusados, "en definitiva eso es lo que sucedió y no cabe ningún tipo de recurso más ante esta decisión tomada por los magistrados".

El que reaccionó a este fallo de la Sala Penal de la CSJ en su Twitter fue el propio Riccardo Francolini quien dijo : "En este mismo sitio, JCV y KP me secuestraron hace 1,506 días: inventando un caso por ODIO y MALDAD. La Justicia tarda pero llega. Consejo para los jóvenes: Aunque te tumben de la bicicleta, móntate enseguida y no dejes de pedalear. Se confirma MI INOCENCIA".