Segunda vuelta electoral divide a los panameños

La implementación en un futuro de la segunda vuelta electoral para la escogencia de la figura de presidente de la República, parece mantener dividida a la población panameña, al menos así lo refleja la encuesta de Gallup para el mes de febrero.

La última encuesta de Gallup Panamá reveló que un 49% de las personas encuestadas señalaron, sí estar de acuerdo con la implementación de la segunda vuelta electoral.

Sin embargo, un 48% de los encuestados dijeron no estar de acuerdo en la implementación de la segunda vuelta.

En tanto, un 3% de los encuestados no saben o no respondieron.

La opinión de los encuestados en cuanto a este tema, varió en comparación con el mes de enero cuando un 56% de los encuestados, sí estaban de acuerdo con la implementación de la segunda vuelta, mientras que un 40% dijeron no estar de acuerdo y un 6% no saben o no respondieron.

La implementación de la segunda vuelta electoral en Panamá, es un tema que ha estado dando vuelta en nuestro país, sin embargo, hasta el momento la misma no ha podido ser aprobada en las reformas al Código Electoral que se realiza cada cinco años.

En Panamá, ya en 2011 se abordó el tema de la segunda vuelta en Panamá, pero al final no hubo consenso entre las diferentes bancadas.

En ese momento, se habló de la realización de un referendo para que los panameños decidieran si se adoptaba la segunda vuelta o no, la cual tendría un costo de $7 millones.

Actualmente, en América Latina son 12 los países que tienen establecida la segunda vuelta electoral. Estos son: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Perú, Uruguay, Guatemala, Brasil y Haití.

Según datos, la segunda vuelta se estableció por primera vez en Francia, como una medida para evitar el fraccionamiento de la nación frente al problema de la independencia de Argelia.

