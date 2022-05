'Sexting' trae consigo 'extorsión y chantaje'

Antes de enviar mensajes sexuales, eróticos o pornográficos a su pareja o alguna persona conocida, a través de medios tecnológicos, tenga mucho cuidado porque este material puede ser compartido en redes sociales una vez que dicha relación no culmine de la mejor manera.

Cuando esto sucede, se cae en una conducta negativa llamada "sexting", la cual en un futuro podría convertirse en un delito y traerle consecuencias penales, a quien use ese material con la finalidad de extorsionar o persuadir a una determinada persona.

Katiuska Hull Hurtado, abogada especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías, manifestó a Panamá América que el "sexting" es una conducta que en Panamá y Lationamérica es cometida por uno de cada siete adolescentes.

Agregó que por lo general este contenido de corte sexual y que en algunas ocasiones llega a ser hasta pornográfico, es enviado a una persona conocida o con algún tipo de relación cercana. "Esto es bueno que se sepa, porque el 'sexting' en principio no es un delito, sino que es una acción que una persona se filma o se toma una foto y envía ese contenido a una persona", dijo la experta, quien agregó que el problema nace cuando se pasa este contenido por la red o se comparte a través de las redes sociales o un correo electrónico y se deja de tener control de dicho contenido enviado.

Indicó que por lo general el "sexting" se da entre parejas, sin embargo, los jóvenes cuando quieren tener algún acercamiento con otra persona inician con este tipo de juegos eróticos de intercambio de fotos o vídeos subidos de tono.

A raíz de que se da este intercambio de contenido y se deja de tener control del mismo, es cuando se empieza a tener algún tipo de conducta delictiva.

"En principio es un acto en donde se envía con consentimiento ese material, pero luego que pasa hay infidelidades, las parejas se rompen, surgen los problemas y es cuando el receptor de ese contenido lo usa para cometer extorsión, chantaje, indicándole que va a hacer pública esa información", dijo.'

a siete año es la condena por el delito de ofrecer dinero a niños para tener relaciones sexuales. 3

a 5 años es la pena por la posesión de pornografía infantil, según el Código Penal.

La experta explicó que el tema de la pandemia de la covid-19 causo que las relaciones de amistad y afectiva tuvieran mucha vinculación con el uso de los dispositivos tecnológicos, ya que físicamente no se podía estar con la persona.

Esto trajo consigo que se haya hecho viral el compartir contenido o información de tipo sexual erótica a través de medios electrónicos y hoy día se están viendo temas de acoso y porno venganza, relacionado con el "sexting".

Hull recomendó tener algún tipo de precaución a la hora de compartir algún tipo de contenido erótico a través de teléfono móvil o correo electrónico.

"Yo recomiendo que si van a hacer este tipo de conducta de intercambiar contenido erótico, cuidar algunos aspectos como que no se le vea la cara que lo compartan a través de cuentas cifradas, no pasarlo a través de redes sociales, no disponer de estos contenidos en los dispositivos electrónicos, hacer siempre un borrado seguro de la información que se tiene".

También recomendó que como padres hablar mucho con los jóvenes, pre adolescentes y adolescentes, ya que en esta etapa de su crecimiento es cuando se pasa por el conocimiento de la sexualidad.

"Hay que enseñarles que lo que se comparten a través de los dispositivos electrónicos puede tener situaciones que nos hagan vulnerables porque no sabemos que hace la otra persona con ese contenido", dijo.

Puntualizó la experta que lo que si es un delito es contar o compartir contenido erótico sexual de menores de edad.

