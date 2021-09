Sidney Sittón: Corte Suprema de Justicia debe resolver demanda de inconstitucionalidad sobre el hecho de que la admisión de una querella equivale a la imputación

El abogado Sidney Sittón, miembro del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelva la demanda de inconstitucionalidad referente a lo señalado por el exmagistrado Jerónimo Mejía, de que la admisión de una querella es válida como imputación.

Las declaraciones de Sittón se dan luego de más de 27 días que han transcurrido en la lectura de los siete cuadernillos que contienen la información que estaba en el correo [email protected], que fue entregada por el testigo protegido Ismael Pittí, luego de ser presionado por el exmandatario Juan Carlos Varela, para que acusara a Martinelli.

"Señores de la Corte Suprema de Justicia resuelvan la demanda de inconstitucionalidad y acaben con ese espectáculo que se está dando", puntualizó.

Sittón también se refirió a lo tedioso y aburrido que se ha vuelto el segundo juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

"Si ustedes estuvieran dentro de la sala pudieran observar lo ridículo que se ha convertido este juicio, leyendo documentos en Inglés, cuando el idioma oficial es Español y por ley no se puede introducir a un juicio nada que no sea de la lengua oficial", agregó.

De forma clara, el jurista señaló que lo que está sucediendo en el juicio por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, es algo "ridículo".

Según Sittón, en el juicio se están leyendo boletines electorales de hace más de siete años, cuando se debe discutir sobre hechos que están consignados dentro de una acusación.'

"Lo que está sucediendo aquí es algo ridículo, leyendo boletines del Tribunal Electoral, perdiendo el tiempo, haciendo perder el tiempo al Sistema Penal Acusatorio", enfatizó Sittón.

El abogado indicó que ayer trataron de leer algunos documentos que están en Inglés, pero como los fiscales del Ministerio Público (MP) no saben este idioma, "pasan una vergüenza".

Según el jurista, no sabía si los fiscales estaban hablando papiamento o arameo.

Por su parte, el abogado Alfredo Vallarino, también de la defensa, manifestó que nuevamente uno de los fiscales dijo que no podía leer algunas de las hojas del séptimo cuadernillo, ya que era ilegible.

"Ante esto, nosotros le indicamos al Tribunal que si ellos no lo podían leer lo leíamos nosotros y la jueza le indicó que trajera a alguien mañana (hoy) que lo pudiera leer, porque nuevamente pretendían excluir cientos de páginas so pretexto de que no las podían leer".

Vallarino señaló que ellos no las quieren leer porque allí hay correos que salen de dos diligencias distintas, sin embargo, los mismos tienen horas diversas, formas y posiciones diferentes, entre otras irregularidades.

"Hoy (ayer) el Tribunal gracias a Dios ha dicho que traigan a alguien que pueda y sepa leer, así que por favor señor procurador Javier Caraballo me manda a alguien que tenga la vista buena, que sepa Español, que pueda leer y que pueda poner todo lo que dicen esos cuadernillos dentro de esa audiencia", expresó.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalista de Panamá (AAPP) explicó que calcula que la lectura de estos cuadernillos pueda culminar el próximo día viernes para luego entrar a la etapa de contrainterrogatorio.

Ante esto, la defensa del exgobernante Martinelli dijo sentirse más que preparada para cuando llegue la etapa de contrainterrogatorio dentro del juicio por los supuestos pinchazos telefónicos.

