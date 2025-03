Sistema judicial panameño sigue siendo vulnerable a la interferencia política

"El estado de derecho en general es débil en Panamá", es la conclusión que realiza la Fundación Heritage al presentar su informe sobre la libertad económica 2025.

La organización destaca que, a pesar de algunos avances, las deficiencias institucionales que socavan la expansión económica a largo plazo, "continúan limitando la libertad económica".

Agrega que el sistema judicial sigue siendo vulnerable a la interferencia política.

Precisamente, este es uno de los puntos que siempre ha criticado el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua, por un caso legal en el que se ha denunciado abiertamente la intromisión de la política en la justicia.

"La justicia tardía no es justicia y menos en un caso inventado y fabricado políticamente con el solo fin de inhabilitarme políticamente, cosa que hicieron, pero aún no me hacen justicia y sigo con este suplicio que no solo me perjudica a mí, sino, a todo un país. ¿Quién va a invertir en esta selva que no se respeta la ley?", cuestionó el exmandatario en uno de sus últimos mensajes sobre el tema.

Heritage sostiene en el informe sobre Panamá que el entorno regulatorio es eficiente, pero el ritmo de la reforma se ha desacelerado.

Además, el mercado laboral carece de flexibilidad, las restricciones a las horas de trabajo son rígidas y el costo no salarial de contratar a un trabajador es relativamente alto.'



La Fundación Heritage es una organización conservadora estadounidense, relacionada al Partido Republicano, actualmente en el poder.



Desde 1995 elabora, cada año, el indicador social Índice de Libertad Económica, en el que establece un ranking de medición de la libertad económica de los países del mundo.



Entre 1995 y 2001, el país tuvo una economía 'mayormente libre' de acuerdo con el informe.



Desde 2002, Panamá se mantiene con una economía 'moderadamente libre' con un pico de 68.2 en 2002 y un piso de 62.5 en 2013.

A pesar de estas observaciones, destaca que el país sigue siendo un centro comercial internacional para actividades como el transporte marítimo, los servicios de distribución y la banca.

Panamá ocupa el quinto puesto en el Índice de Libertad Económica entre los países de Latinoamérica, superado por Chile, Uruguay, Costa Rica y Perú.

A nivel de América, se ubica en la décima posición y su puntuación refleja una economía moderadamente libre.

Con relación al año pasado, en el último informe el país mejora en el puntaje obtenido, al pasar de 64.1 a 65.5, sin embargo, cae cuatro puestos en la lista global, al pasar de la posición 52 a la 56, entre 176 estados evaluados.

Recomendaciones

El Centro Nacional de Competitividad recomienda que Panamá debe fortalecer su Estado de Derecho, mejorar la transparencia y hacer más eficiente su sistema judicial.

También, se requieren reformas para incentivar la formalidad laboral, digitalizar más trámites y garantizar la sostenibilidad fiscal.

Los puntajes más altos alcanzados por Panamá fueron en carga fiscal (86.9), gasto público (85.2) y libertad de comercio (78.6).

Heritage plantea que el gobierno no suele filtrar ni discriminar la inversión extranjera, el sector financiero ofrece una amplia gama de servicios y continúan los esfuerzos para fortalecer las leyes contra el blanqueo de dinero.