Terminal de Carlos Lee recibe revés en la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre

Los representantes dela sociedad On D'Go Aguadulce Gran Terminal obtuvieron una victoria ante la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en su pelea por mantener las operaciones en este lugar y no ser trasladados a otro sitio propiedad del ex pelotero Carlos Lee.

La Autoridad de Tránsito concedió un recurso de reconsideración presentado por Luis Olmedo Espinosa Sarmiento, representante legal de la Unión de Transportistas Aguadulceños S.A. (Utasa) y Eric Ernesto Quiroz, de la sociedad Unión de Transportistas Radio Diaz S.A. (Utradisa), a través de su apoderada legal Maruquel Morán, en contra de la resolución OAL-505 de 29 de diciembre de 2021.

A través de esta resolución se aprobaba el cambio del punto de partida de un grupo plural de rutas del distrito de Aguadulce a una terminal propiedad de Lee.

La ATTT también ordenó revocar está resolución del 29 de diciembre de 2021, ya que la misma fue emitida en menoscabo del debido trámite, y omitiendo requisitos esenciales para su expedición.

En su nuevo fallo, la ATTT tomó en cuenta algunas argumentaciones hechas por los recurrentes cómo por ejemplo que muchas de las personas que firmaron el acuerdo para apoyar la Central de la Terminal de Transporte de Aguadulce S.A., propiedad de Lee, no son los titulares de los certificados de operación.

Dijo la ATTT que esto va en concordancia con lo establecido en el artículo 34 de la ley 38 del 31 de julio de 2000, el cual indica que las actuaciones de los servidores públicos debe estar presidida por los principios de lealtad, honestidad y eficiencia al Estado.

Añade que con esto, se menoscaba el debido trámite, ya que se omitieron requisitos esenciales dentro del acto administrativo, entre los que están la no participación de todas las organizaciones de transporte del área, fue suscrito por personas que no son los titulares de los certificados de operación.'

29

de diciembre de 2021, el propio Ordoñez había admitido el acuerdo para el traslado. 13

de abril, el pleno de la Corte admitió un amparo a favor de los opositores al traslado.

Además en la nueva resolución, la ATTT agregó que no consta en el expediente evaluación o estudio para determinar la viabilidad del ordenamiento de los concesionarios en las terminales.

Esta es una lucha que llevan por mucho tiempo la mayoría de los transportistas de Aguadulce, ante la decisión de la ATTT de tratar de imponer una nueva terminal que es propiedad de Carlos Lee.

En junio pasado, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó a través de un fallo revocar una providencia de la Autoridad del Tránsito que pedía suspender las operaciones de la terminal de buses de la sociedad On D'Go Aguadulce Gran Terminal.

La fallida orden había salido del director encargado de la ATTT, Carlos Ordoñez, quien supuestamente buscaba beneficiar a la otra terminal llamada Central de Transportistas de Aguadulce que tiene como dueño a Lee.

Luego de está decisión de la Corte, el propio Ordoñez, emitió está última resolución del pasado 29 de septiembre donde admite el recurso presentado por los opositores a la terminal de el ex grandes ligas.

Actualmente, Ordoñezse mantiene como director interino de la ATTT porque no ha logrado conseguir su ratificación en la Asamblea Nacional. Incluso, en una de sus últimas declaraciones sobre el tema se vio obligado a reconocer que On D'Go Aguadulce está legítimamente constituida.

Hay que recordar que el 13 de abril, el pleno de la Corte concedió un amparo de garantías interpuesto por Maruquel Morán en nombre de OnD'Go Aguadulce, además de señalar que se trató de un acto administrativo arbitrario.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!