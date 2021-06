'Terrorismo de tierra', mal difícil de erradicar en Panamá

Mientras un proyecto de ley que busca castigar con pena de cárcel a quienes se dedican a invadir terrenos privados y estatales está en primer debate de la Asamblea Nacional, estos se burlan de las multas irrisorias que les aplican por cometer esta ilegalidad.

Versión impresa

Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, manifestó que actualmente las leyes solo contemplan sanciones de tipo administrativo para quienes se dedican a invadir terrenos que son de propiedad privada o del Estado panameño.

"Eso es como el caso de una persona que se coge un dulce y cuando es detectado se le pega en la mano y se le dice no lo vuelvas a hacer, eso es algo que da risa, les ponen una multa de 25 dólares y los mismos se van para sus hogares", indicó el ministro.

Algo con lo que no se puede contener las invasiones de tierras en el país, por lo que se está modificando un proyecto de ley que está en primer debate y "la intención es que se pueda castigar con cárcel a los que se dedican a esto", señaló Paredes, quien añadió que se tiene identificadas a algunas personas que se dedican a lo que ´dl llama "terrorismo de tierras".

Paredes enfatizó que a los "especuladores profesionales", algunos que aparecen vendiendo tierras que no les pertenecen, que se meten en terrenos de cualquiera particular o no, que inducen a otros a hacer esta ilegalidad y que en algunos casos llaman a la violencia, los mismos deben tener una sanción de carácter penal.

El funcionario indicó que también en el camino hay que ver la situación de quienes sí tienen una necesidad de vivienda, "a esos no son a los que andamos buscando, realmente a los que estamos buscando es a los que especulan y que no hay certeza del castigo por la ilegalidad que andan cometiendo".

Asociaciones de invasores

Otros de las situaciones que el ministro Paredes comento, es que actualmente en Panamá hay dos asociaciones de invasores de tierra, las cuales están debidamente constituidas.'

25

invasiones de tierras están siendo legalizadas en estos momentos en el país. 25

dólares es la multa que le ponen hoy día a quienes se dedican a invadir tierras.

"Una tiene aglutinada unas 18 invasiones y la otra un poquito más, aquí vienen al ministerio a cada rato. Cuentan con abogados e incluso hasta amparo de garantías presentan en la Corte Suprema de Justicia".

VEA TAMBIÉN: Delincuentes tiraron droga por la ventana en persecución policial en Los Santos

El funcionario puntualizó que recientemente, en una invasión que quisieron desalojar, que tiene el nombre de Laurentino "Nito" Cortizo, introdujeron un amparo de garantías constitucionales en la Corte.

"Si los jueces de paz no actúan o se atemorizan y se les admiten los amparos de garantías, ya te das cuenta que están accionando desde el punto de vista legal", sentenció el titular de la cartera de Vivienda.

Cerca de 300 invasiones

Actualmente son cerca de 300 invasiones ilegales que hay en el territorio nacional, de las cuales unas 25 están en estos momentos en proceso de legalización.

Muchas de la cuales, Paredes señaló, tienen más de 20 años de estar invadidas y en las que las personas han podido conseguir agua, luz carreteras, entre otros servicios.

VEA TAMBIÉN: Llega a Panamá el cuarto lote de la vacuna AstraZeneca con 204 mil dosis

Actualmente para poder legalizar a muchas de las invasiones que hay en el país, se necesita entre 70 y 80 millones de dólares, señaló el funcionario público.

Enfatizó que recientemente acaban de legalizar una invasión de tierras en el sector del Progreso de la Chorrera, provincia de Panamá Oeste y se logró un acuerdo con los dueños de la tierra, los cuales estaban pidiendo unos 12 millones de dólares, sin embargo, aceptaron unos $8 millones. En este caso específico se trata de unas 76 hectáreas de terreno.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!