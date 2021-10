Testigos siguen desvinculando a Ricardo Martinelli del caso de los supuestos pinchazos

Todos los testigos presentados por los fiscales han desvinculado al expresidente Ricardo Martinelli de tener relación alguna con los supuestos pinchazos.

El abogado, Alfredo Vallarino señaló que este jueves 7 de octubre los testigos Stanley Motta y Guido Rodríguez han sido claros al indicar que no tienen evidencias de que los supuestos pinchazos fueron ordenados por Ricardo Martinelli.

"Aquí lo que estamos viendo es exactamente el mismo libreto del juicio pasado, en el cual les presentan un documento y le dicen si reconocen el documento, luego de eso viene la pregunta si saben de dónde salió, si alguna vez la Fiscalía los llevó a ver de dónde viene el origen de ese docuemnto, si pueden relacionar con eso a Ricardo Martinelli de alguna manera y todo esto es no, no, no", indicó el jurista.

Destaca que los testigos: "No saben de dónde salió el documento, no saben quién se los dio, no saben ni en qué forma se practicó"

"Recordemos que aquí cuando se dieron declaraciones de testigos anteriores, incluso en el juicio pasado se estableció que aquí se modificaban correos, eso es muy importante, que se fabricaban correos con direcciones falsas, entonces todos estos elementos son importantes, también porque recordemos desde los vínculos de las personas que están viniendo aquí pueden haber diversas posiciones", señala.

El abogado recordó que esto fue hecho en una computadora cuyo autor siempre se ha dicho es Rolando López, 'entonces no es lo que aparece sino cómo llegó allí', relata.

"Yo puedo darle a ella, a ellos, o a él correos míos y ponerlos en un disco duro, y esa es la importancia de tener la legitimidad de una prueba informática que en este caso nunca se hizo", plantea Alfredo Vallarino.

Han mencionado millones de veces el correo [email protected] con todos los testigos y todos los testigos han dicho que ese correo no tiene nada que ver con Ricardo Martinelli, pero más aún hay una persona que ha reconocido que ese correo es de él y que no tiene nada que ver con Ricardo Martinelli y eso es importangte.

