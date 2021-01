Todo listo para exhumación de los restos de víctimas de la invasión en cementerio de Colón

Las restricciones de movilidad motivaron el aplazamiento de una nueva exhumación en el cementerio Monte Esperanza, en Colón, para poder identificar restos de víctimas de la Invasión de Estados Unidos a Panamá, ocurrida el 20 de diciembre de 1989.

Versión impresa

El secretario ejecutivo de la Comisión 20 de diciembre, José Luis Sosa, informó que están coordinando todo para que esta diligencia pueda ser llevada desde la última semana de enero, pero todavía no hay definida una fecha.

"Hemos estado en contacto con la fiscal Geomara (Guerra) y sí, estamos muy interesados en que se hagan lo antes posible", reveló Sosa.

En este cementerio se realizaron exhumaciones en los años noventa.

Antes que comiencen las excavaciones, se tiene que hacer un trabajo previo que es reubicar unas fosas que están al borde de las que van a ser intervenidas, por lo que los integrantes de la comisión tienen que coordinar con sus propietarios para proceder.'



La Comisión 20 de Diciembre fue creada en 2016.



La falta de presupuesto ha impedido que realice su trabajo con satisfacción.



Todavía no se ha podido esclarecer cuántas personas fallecieron durante la invasión de 1989.



Solo 31 casos de desaparecidos y desconocidos maneja la comisión en la actualidad.

En Colón, ocurre una particularidad. En los años 90 se realizaron dos exhumaciones y en estas se encontraron restos no solo de víctimas de esa provincia, sino también de la provincia de Panamá.

"Como el Ministerio Público hizo la reapertura de 14 expedientes de personas desaparecidas y desconocidas, nosotros estamos buscando no solamente personas de Colón, sino de otras áreas, también", comunicó Sosa.

VEA TAMBIÉN: Ya puede verificar si está entre los preseleccionados del concurso de becas del Ifarhu, aquí te decimos dónde

En dichas exhumaciones preliminares se reconocieron más de 20 cuerpos y quedaron como cinco o seis cuerpos sin reconocer, que deberían permanecer en la fosa.

Complejidad

Estos trabajos serán más complejos que los realizados el año pasado, en el Jardín de Paz, en la capital.

"A diferencia del Jardín de Paz, estos restos no están en forma individual; no sabemos cómo están, pero tenemos la certeza de que no están en ataúdes", confesó el secretario ejecutivo de la Comisión 20 de Diciembre.

De la exhumación en el Jardín de Paz, realizada entre enero y julio del año pasado, se extrajeron 32 cuerpos en bolsas y un resto adicional, que era una porción de hueso.

"Se enviaron en cadena de custodia a la morgue judicial hasta que fueron escaneados y luego se les hará un análisis antropológico forense, que será en el Instituto de Medicina Legal", explicó Sosa.

No se conocen de resultados hasta el momento.

A la fecha, la Comisión 20 de Diciembre tiene una base de datos de 31 casos de personas desaparecidas y desconocidas que están en investigación, en la actualidad.