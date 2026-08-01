Tras emergencia con fiscal, piden paramédico para el SPA de Plaza Ágora; cientos se descompensan en audiencias

El abogado Omar Singh hizo un llamado para que se incorpore un paramédico a las oficinas del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, debido al caudal de personas que utilizan las instalaciones y que enfrentan complejas situaciones que inciden en la salud.

En este sentido, el letrado narró la situación vivida recientemente por un fiscal, quien sufrió una emergencia médica y tuvo que esperar por más de una hora por la ambulancia.

"Esta semana, a un fiscal, saliendo de una audiencia le dio un paro cardiaco. Los fiscales rodearon al colega y no puede ser que con tanto presupuesto que tiene la corte y el Ministerio Público, tenga que quedarse un funcionario esperando una ambulancia, no puede ser", expuso Singh.

También mencionó el caso ocurrido la semana pasada, cuando una jueza tuvo que interrumpir la audiencia porque el imputado se descompensó y la ambulancia con el personal de emergencia tardó para llegar a Plaza Ágora.

El jurista ironizó con respecto a que en las ligas de barrios se les exige tener un paramédico y el SPA no cuenta con el suyo.

"Se les está haciendo un llamado de atención, hay miles de personas afuera que cuando tienen un resultado adverso y quedan en detención provisional, allí les da un faracho", comentó.

De acuerdo con Singh, el paramédico permitiría un rápido accionar cuando en medio de las audiencias las personas necesitan atención médica.

Además advirtió que aunque las personas hayan delinquido tienen derecho a recibir atención de manera oportuna.

"Dirán que nadie los manda a delinquir pero es que el estado debe proveer la salud al ciudadano independientemente de su delito. Seamos justos, tanto que hablamos de dignidad humana. Con eso nos quitamos el peso de que muera una persona en una audiencia", recalcó.