¿Una 'muerta viva'? Abogado expone insólito caso de una mujer dada por fallecida en 1997 que estaría viva

Un insólito caso judicial, en el que una supuesta víctima de femicidio se mantendría con vida, se reveló esta semana en Panamá. Los abogados Eliécer Plicett y Norma González han sido los encargados de sacar a la luz la particular situación.

Los hechos se remontan al año 1997, cuando en La Pesa de La Chorrera se asesinó a una mujer. Por este caso se condenó por homicidio doloso agravado a César Ávila, Eloy Ávila y Germán Ávila, dos de los cuales se mantienen detenidos en La Joyita.

No obstante, durante una reciente diligencia, la abogada de los detenidos obtuvo certificaciones del Tribunal Electoral que indican que la supuesta muerta está viva.

De hecho, indican que la mujer considerada fallecida reside en Pedregal y que la última vez que se apersonó a sacar su cédula fue en diciembre de 2022.

Anomalías

Las irregularidades en el caso se presentaron desde el inicio. De acuerdo con Plicett, la única testigo del Ministerio Público se contradijo en reiteradas ocasiones.

En primera instancia dijo que la fallecida era otra mujer, la cual al enterarse de que se le daba por muerta fue ante las autoridades y desmintió el señalamiento. Luego la testigo dijo que la fallecida es la mujer que ahora reside en Pedregal.

Plicett expresó que otra de las anomalías apunta a que los resultados de las pruebas de ADN fueron negativos. El cuerpo de la víctima, que cuando se encontró estaba en estado de descomposición, se exhumó al año siguiente y las muestras suyas y las de sus supuestos padres se enviaron a Estados Unidos.

"Los resultados de ADN no fueron compatibles entre el cuerpo y los padres. A pesar de eso se dicta una sentencia y se declara penalmente responsable a los hermanos Avila Vega", comentó Plicett.

Los abogados aseguran, además, que han mantenido comunicación con los familiares de la supuesta muerta, quienes están preocupados por el caso.

No obstante, dijeron que no tienen comunicación con ella e incluso tiempo antes de que se registrara la presunta muerte en 1997, tampoco tenían información de ella.

Los padres de la supuesta difunta son de la región de Azuero, al igual que los presuntos responsable del homicidio.

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Mientras tanto los abogados piden a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y corregir las injusticias de las que serían víctimas los hermanos Vega. También le piden a la mujer comunicarse con los letrados o sus familiares.



