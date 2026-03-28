En el marco de la conmemoración Freedom 250, que celebra el 250 aniversario de independencia de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos en Panamá celebró el reconocimiento “Buena Compañía”.

La Emabajada entregó este reconocimiento a una veintena de empresas panameñas y estadounidenses que fortalecen los vínculos bilaterales y promueven buenas prácticas empresariales.

"Es un honor darle la bienvenida para celebrar 'Buena Compañía, un programa que destaca lo mejor de de la asociación empresarial de Estados Unidos y Panamá", dijo en embajador Kevin Marino Cabrera, durante la velada realizada el miércoles pasado.

Añadió: "Esta noche reconocemos por primera vez a 23 empresas estadounidenses y algunas panameñas destacadas".

"Estas marcas hacen mucho más que simplemente hacer negocios, crean empleos.. impulsan la innovación y sirven como columna vertebral del vínculo económico de nuestras naciones", subrayó Cabrera en el evento celebrado en residencia.

"Su presencia aquí fortelza la presencia estadounidense en Panamá y nos ayuda a celebrar un año clave donde promovemos la iniciativa Freedom 250, celebrando los 250 años de Estados Unidos", reiteró.

Le dio las gracias a los galardonados por su compromiso con la excelencia y por su contribucuón vital a la propseridad de Panamá.

"Es un privilegio para mí entregarles los premios como muestra de nuestro agradecimiento a su esfuerzo y colaboración", compartió.