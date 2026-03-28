Dinero y celulares fue el botín que se llevaron tres sujetos a mano armada este sábado en la ciudad de Colón, lo que es motivo de investigación por la Seccional de Investigación Judicial de Colón.

El robo a mano armada ocurrió cuando tres sujetos ingresaron a un apartamento, ubicado en la calle 7, Parque Sucre, edificio 8051, tercer piso.

Las víctimas de este robo agravado fueron tres mujeres cubanas de 51, 53 y 73 años de edad y un hombre de 55 años.

En la recopilación de la información se supo que tres hombres, dos de tez morena y uno de tez blanca, ingresaron armados al edificio.

Se informó que las víctimas fueron amordazadas y los ladrones lograron llevarse un teléfono celular marca Redmi 9C de color negro, un teléfono celular marca Redmi Note 14 de color negro y 3 mil dólares.

Se coordinó con la Fiscalía Regional de Colón para iniciar las investigaciones correspondientes por este caso de robo agravado.