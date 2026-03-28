Se coordinó con la Fiscalía Regional de Colón para iniciar las investigaciones correspondientes por este caso de robo agravado. Foto. Ilustrativa

Se coordinó con la Fiscalía Regional de Colón para iniciar las investigaciones correspondientes por este caso de robo agravado. Foto. Ilustrativa

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Dinero y celulares fue el botín que se llevaron tres sujetos a mano armada este sábado en la ciudad de Colón, lo que es motivo de investigación por la Seccional de Investigación Judicial de Colón.

El robo a mano armada ocurrió cuando tres sujetos ingresaron a un apartamento, ubicado en la calle 7, Parque Sucre, edificio 8051, tercer piso.

Las víctimas de este robo agravado fueron tres mujeres cubanas de 51, 53 y 73 años de edad y un hombre de 55 años.

En la recopilación de la información se supo que tres hombres, dos de tez morena y uno de tez blanca, ingresaron armados al edificio.

Se informó que las víctimas fueron amordazadas y los ladrones lograron llevarse un teléfono celular marca Redmi 9C de color negro, un teléfono celular marca Redmi Note 14 de color negro y 3 mil dólares.

Se coordinó con la Fiscalía Regional de Colón para iniciar las investigaciones correspondientes por este caso de robo agravado.

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