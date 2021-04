¡Fuerte!

Es cierto que Sandra Sandoval se ha hecho sus “arreglitos” estéticos, pero no tienen que atacarla, porque con cirugías o no, se conserva bien. Y tampoco es que tenga tantos años, solo 51. Sí, claro está, que sin maquillaje todos mostramos nuestra realidad, pero hay decenas de mujeres que lo usan y además, también se hacen cirugías.. Eso no tiene nada malo.

¿Será?

Ay, no sé ni que pensar de lo sucedido con Anita Correa y el mensaje de la supuesta cuenta falsa. Hay muchos que dicen que sí fue ella la que respondió, otros opinan que no. Por ahí dicen que “cuando el río suena, es porque piedras trae”, será que eso está pasando en esta historia. No quiero pensar que sea así, además, Anita lo está negando.

No me convence

No sé, pero no me convence mucho el video “No pidas que te quiera” de “La Tepesita” y Raúl Aparicio. Además, siento, no lo sé, que ella se cree una diva, ya no es la joven humilde que antes encantaba a muchos. Pero, bueno, si ella siente que el video es lo máximo, que bien por la “mijita”, yo aún no le hallo el atractivo. Hay unas que cantan mejor.