Planells, una carta y la respuesta del embajador de EE.UU. que destaparía el actuar de la expresidente de La Prensa

En octubre de 2024, el exfuncionario estadounidense Louis Sola envió una carta al entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para ponerlo al tanto de la metodología y credibilidad de Annette Planells, quien tenía a su cargo la presidencia del diario La Prensa.

Sola advirtió sobre el manejo que le dio La Prensa a ciertas informaciones relacionadas con la presencia de los chinos y la marina de Amador. También lamentó que en la administración Varela, La Prensa haya tenido un manejo noticioso diferente. No obstante, el mensaje medular iba dirigido a dejar claro que Planells no merecía el premio de campeona anticorrupción que le entregó el gobierno de Biden en 2023.

En ese entonces Planells no le tomó importancia a la carta y el gobierno de Estados Unidos tampoco no se pronunció al respecto. Pero esta semana, cuando el embajador Kevin Marino Cabrera no titubeó en llamar extorsionadora a Planells, la expresidenta de La Prensa no tardó en reaccionar.

Dijo que los señalamientos de conspiración e interferencia electoral hechos por Cabrera son falsos y que estaban motivados por la carta que Louis Sola envió en octubre de 2024.

Según Planells, la serie de entregas publicadas por el diario La Prensa, en las que se expuso la relación de Sola con el proyecto de la marina privada en Amador, originaron su caída en desgracia. Es decir, los señalamientos actuales en los que está envuelta son una represalia por estas publicaciones que ella comandó desde La Prensa.

Con este argumento, una de las integrantes más mediáticas de los últimos años de La Prensa pretendía zafarse del escándalo. Planells intentó usar su cruzada anticorrupción para victimizarse.

Pero tan solo dos días después del incendiario tuit, el embajador no solo mantuvo sus palabras, sino que desmintió la coartada planteada por Planells.

Su excusa se vino abajo rápidamente cuando Cabrera dijo que ni siquiera conocía la carta que Sola había enviado el Secretario de Estado en 2024.

"Si ella (Planells) quiere decir que es solo por la carta de Louis Sola está muy equivocada porque esa carta no la había visto hasta que la publicó en su respuesta", señaló el embajador.

Y para su infortunio, al ya señalamiento de "extorsionadora", realizado el miércoles, Cabrera le agregó el ingrediente corrupción, toda una contradicción tomando en cuenta que Planells siempre se ha jactado de ser una luchadora contra la corrupción.

"Darle un premio de anticorrupción a una persona que está basada en corrupción es completamente absurdo", sentenció.

