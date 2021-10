¡Santo!

Versión impresa

¡Ay no! ¿Qué le pasó a Amanda Isabel Díaz? La “mijita” se veía muy extraña con esas pestañas que usó en “Pasapalabras”. Creo que no vio cómo le quedaban, estaban muy exageradas. Bien largas. No haga eso más, usted es muy guapa y se veía rara con esas pestañas inmensas. De verdad que me asustó verla así. Ya sabe para la próxima trate de usar otras.

Me gustó

Oye, aunque algunos le estén dando palo a Dundunzúa por su boda, a mí sí me gustó. Sencilla, pero bonita. De seguro, más de una de esas que critican espera vivir esta experiencia con su pareja y este ni ha pensado proponerles matrimonio, así que dejen la envidia. Hasta el vestido de la “mijita” me pareció coqueto y elegante. ¡Felicidades a estos nuevos esposos!

Digo yo...

Definitivamente que, de todas las caras de la farándula local que he visto lucir el popular enterizo, a la que mejor se le ve es a Ashlany, luce bien sus caderas. Hay que felicitar al cirujano de la ex de Polo Polo. Se le ve muy bien su figura. Así que, hasta el momento, Ashlany va ganando y Sandra Sandoval va en segundo lugar. A las otras se le ve como extraño. Es mi opinión.