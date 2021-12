¡Santo!

“Yo acepté ser su novia y después le dije que no”, dijo Doralis Mela. No sé por qué tiene que dar explicaciones, publicando su vida privada, luego andan bravos si la gente comenta algo. Si tuvo o no un novio, si lo dejó o no, es su asunto. Dejé de querer llamar la atención “mijita”. Trate de vivir su privacidad. No tienen que andar contando todo. ¡Ay no! ¡Qué necedad!

Me gustó

Elena Llorach muy original con su vestuario haciendo alusión a un tamal y, por supuesto, con un tamal en la cabeza. Como debe ser. Ella siempre de creativa. Fue divertido que hablara de tamales y usará un atuendo representativo de ese bocado. Aunque muchos digan que es una tontería, al menos ella resalta de una manera u otra la cultura y las tradiciones panameñas.

No sé...

A mí no me pareció tan sorprendente “Navidad Conmigo” con Mónica Nieto, Ana Elisa Miranda y Mafer. Digo, no estuvo malo, malo, pero sí esperé más de ellas. Casi me quedo dormida. Yo sé que a muchos les gustó porque son fanes de ellas, pero el programa no me agradó tanto como esperaba. Le falto algo para darle más dinamismo. Estaba un poco aburrido.