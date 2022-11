¡No aprende!

Tatiana Vélez salió a justificar la respuesta que dio en el “Random Desk” y quedó peor, yo entendí la dinámica de la entrevista, pero la “mijita” sabía lo que hacía y tenía la opción de omitir el nombre del famoso del patio con el que tendría intimidad, estoy por pensar que le encanta estar de boca en boca, no le importa si es por cosas positivas o negativas.

¡Otra vez!

Ese tira y jala de Liz Baila con sus "hater" ya da pereza. De cierta manera entiendo que a la gente le moleste sus opiniones, porque sataniza lo que antes ella hacía, no obstante, la muchacha también tiene el derecho a decir lo que le dé la gana, depende de usted si le da importancia a lo que dice, aunque sería más saludable que viva su proceso de cambio alejada de las redes.

¡Indignado!

No todos salieron contentos del concierto de Daddy Yankee. Óscar Ruíz aseguró que Panamá no merece más "shows" internacionales y describió la velada como una de sus “peores experiencias”. Me identifico con él, yo también me molestaría si pago un dineral y no puedo disfrutar del espectáculo porque la gente que se sube a las sillas me obstruye el campo de visión.