Sí y no…

Hay veces que me gusta como luce el cabello de Katleen Levy y otras no tanto… El color que tiene actualmente siento que no la favorece y el largo mucho menos, la hace ver mayor y hasta engrosan y endurecen sus facciones. Eso sí, la exdiputada lleva ese corte y color de cabello con mucha seguridad. Si a ella le gusta, nosotros no podemos hacer nada…



¡Payasada!

No recuerdo cuánto tiempo lleva viviendo en España la “Amores”, lo que sí me parece gracioso y hasta un poco ridículo es que ya adoptó el acento de la “madre patria”. ¿Nadie les dice que están haciendo el ridículo? Comprendería que usen expresiones, pero el acento, no, “mijita”… Préstenle atención a sus publicaciones, especialmente, cuando habla y me echan el cuento…



Evolucionó…

La sra. Dezdy es de esos pokémon que sí evolucionaron, empezó en YouTube, pasó a la televisión y regresó a la plataforma en la que inició y se nota la diferencia. Ahí hay producción e inversión, además, está monetizando todo. Con motivo a sus 11 años de carrera artística le envío mis felicitaciones y deseos de éxito. Va por buen camino, siga así.