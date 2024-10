¿Dónde quedó la parcialidad?

En ese sorteo por $1,000 del “Mr. Beast panameño” hubo muchas incongruencias y que dejan mucho que desear sobre si se escogió al ganador con transparencia. Yo espero, aunque tengo mis dudas, que ese concurso haya sido regulado y supervisado por la JCJ. Además, estaremos al tanto si en efecto el ganador recibe la cuantía monetaria.

No la dio…

A nadie le gustan las comparaciones, pero Marigaby no la dio con su disfraz de Mystique, el acabado y la elección de color no fue la correcta, además, no se cuidaron los detalles como la textura y el brillo en la piel que tanto caracteriza a este personaje. A mí me gustó más la personificación de Rake, se asemeja más al papel que interpretó la actriz Jennifer Lawrence.

Tampoco la está dando

Otra que tampoco la está dando en la temporada de brujas es Anyuri, decayó en comparación al año pasado, que salió de los clásicos disfraces sexis para hacer una terrorífica personificación de Pennywise. Volvió a lo mismo, una diablita sensual y Spider Man. La creatividad se fue de paseo, iba mejorando, pero, bueno, aún quedan algunos días en los que puede rectificar.