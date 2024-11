Le hace falta…

Orlando Muñoz como presentador no me termina de convencer, al “mijito” le hace falta vocabulario porque llega a un punto en que es muy repetitivo y al lado de “Lola” se queda corto, ella lo eclipsa totalmente, así que no creo que sea la mejor opción para ser su copresentador… Los que siguen el programa desde hace tiempo saben quién era la mancuerna perfecta.



¿Y ahora?

¡Dios mío! Se aproxima otro escándalo… Con la expulsión de Italy Mora de Miss Universo hubo marcas que se quedaron sin la proyección que se supone iban a tener durante el concurso y ahora se preguntan quién les paga eso… De mi bolsillo ni del de ustedes va a salir esa plata, pero estamos atentos al chisme. El que hizo las carillas ya apareció… ¡Ay padre!

¡Santo!

En este momento, Jacky Guzmán y Dímelo Flow tienen una tregua… Cada uno en su esquina por el bien de la bendición, pero aquí vengo yo a meter cizaña. Pensando en voz alta caí en cuenta en una duda, ¿cómo se sentirá el productor al ver que su ex figuró más que él en los Latin Grammy? Digo, ella no hace música y todo el mundo estuvo hablando de su asistencia.