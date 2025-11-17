Presagio

Ese encuentro entre el “Man del Yappy” y Jean Modelo es una “Crónica anunciada de los auxiliados”. Para mí fue ver la Fiscalía vs. el ex Calle 7, que recibió una ráfaga de golpes para comer allí y llevar en “tapper”. ¡Dios mío! Eso es lo que se le avecina al modelo si no puede justificar el uso que le dio a los fondos públicos que recibió durante la administración de Nandito.

No lo sé Rick...

Entiendo que hay que crear expectativas para mantener el entusiasmo por el estreno de su “reality”, pero ya las denuncias de Yen Video son recurrentes y a la hora de la hora no dice nada. ¡El chisme se cuenta completo! Diga quiénes están intentando boicotear su proyecto. ¿Por qué tanto secretismo o solo es “marketing”? No estamos para estar armando rompecabezas.

Se pasó y lo sabe...

Bien hecho que hayan expulsado a Vlady de “La Casa de Alofoke 2” por humillar de esa forma a la “Boom”. Yo soy muy crítica con la muchacha, sin embargo, cuando se meten con uno de los nuestros, los panameños no ponemos la máscara y vamos para el “war”. Así no nos guste, para bien o para mal la “mijita” está representando al país y hay que apoyarla.