La Concacaf realiza su último baile en las eliminatorias

La eliminatoria de la Concacaf camino al mundial 2026, realiza su último baile, su última fecha, que define tres cupos directos a la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y dos boletos a la "repesca o repechaje" intercontinental.

Recordemos que la Concacaf tiene derecho a seis cupos para el Mundial 2026 y dos boletos de repesca.

Canadá, México, Estados Unidos tienen su cupo seguro por ser sedes del mundial, mientras que los líderes de los cuadrangulares, Grupo A, Grupo B y Grupo C van directo al mundial. A esto hay que sumarle los 2 mejores segundos lugares que tienen derecho a la repesca intercontinental.

Hasta el momento van clasificados al mundial, Surinam, Curazao y Honduras, mientras la repesca la tienen Jamaica y Panamá.

Última fecha

Hoy se juega la última fecha de los grupos cuadrangulares de la Concacaf (ver la tabla de posiciones).

Grupo A, Surinam con 9 puntos visita a una Guatemala eliminada en El Trébol, el equipo sudamericano con una victoria podría asegurar su boleto al Mundial 2026.

Panamá también con 9 puntos tendría que ganar a El Salvador en el Rommel, para asegurar la repesca o que Suriman pierda o empate para tener el boleto directo al mundial.

Grupo B, se encuentra conformado por equipos caribeños.

Curazao es el primer candidato a clasificar con 11 puntos, visita a Jamaica que tiene 10 unidades, en partidos directos para ambos equipos que tienen altas posibilidades de clasificar.

Grupo C, la primera opción de llegar al mundial la tiene Honduras que visita a Costa Rica en San José, una victoria de los catrachos los podría clasificar directo al mundial.

Mientras que Haití recibe a Nicaragua, un triunfo de los caribeños, dependiendo la diferencia de goles, les podría dar el boleto directo al Mundial 2026.

Todos son los partidos son las 8:00 p.m. (hora panameña)