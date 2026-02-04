¿Quiénes?

Quiero nombres, apellidos, cómo, dónde y cuándo. No se puede andar por ahí lanzando acusaciones y no mencionar estos detalles. Como dice Armando Mendoza: “un chisme se cuenta completo. Así que cuente, cuente. ¿Qué pasó?”. Además, no solo es contar, también hay que contar con pruebas que respalden lo que se está denunciando. ¡Ojo con eso!

Teatrera

Por sus antecedentes y porque nos ha tenido de payasos una y otra vez no le creo nada. La “influencer” podrá decir misa, pero no tiene credibilidad. La han desenmascarado varias veces y ella continúa con sus sueños guajiros de ser una creadora de contenido. Ahora resulta que le están suplantando la identidad, que no fue ella de la carrera en la plataforma de transporte.

¡Ya casi!

Falta poco para saber si el “team” Ñesque vive o muere. En unos días se terminará el “parking”, por lo tanto, Yiyi volverá a su faceta como creadora de contenido, independientemente del resultado. Lo que sí está en duda es si seguirán haciendo dúo en las redes sociales con David porque su relación en la competencia fue tensa. De parte de él no hemos visto apoyo.