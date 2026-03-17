Pronóstico chisme

Creo que Ainara Sanz nos dará bastante contenido en la mansión, especialmente, sobre su matrimonio con el productor. Será inevitable. En algún momento saldrá la conversación y crucemos los dedos para que la “mijita” cuente todo con pelos y señales. Además, aunque no es santo de mi devoción, hay que reconocer que solo con su presencia incomoda a varios.

La ubicaron...

¡Se estrelló! A la “influencer” la dejaron en visto en un evento en el que presentaron aparte a los participantes de “La Mansión del Chiri”. Un programa, aparentemente de un medio alternativo, no quiso entrevistarla y eso le afectó a tal nivel que le reclamó a las personas que estaban encargados de la cobertura, quienes rápidamente la hicieron perder la calma.

¿Quiere novio?

“Miami me lo confirmo”. Fulvia González ha estado subiendo muchos “videoclips” en TikTok que me hacen pensar que está desesperada por tener pareja. Le puedo dar el beneficio de la duda y pensar que es solo humor o una forma de generar debate. También podría ser que solo quiere llamar la atención, pero de quién. Vayan a su perfil y lo debatimos.