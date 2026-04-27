No convence

¡Todavía no ha llegado la confirmación! ¿Ainara Sanz para Planeta Alofoke? Bueno, me uno al grupo que tiene dudas sobre si podrá con el “reality” porque hasta el sol de hoy no sé qué tipo de contenido hace la “mijita”. En la “mansión” solo se la ha pasado durmiendo, por lo tanto, dudo de sus capacidades para entretener al público en este tipo de formato.

Villanía

La hija de Aelleen Del Valle, Gabriela Lineth, va a participar en Miss Universo Panamá. La “mijita” tiene potencial y porte de miss, sin embargo, en las fotos con la que anunciaron su representación en lugar de resaltar su belleza, se la restaron, incluso luce mucho mayor de lo que en realidad es. ¡Qué locura! Siempre se pasan con los retoques digitales.

Todo un profesional

En medio del caos, Edwin Pitti mantuvo la calma y documentó cada detalle del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Él estaba ahí, nadie se lo contó y su lado profesional primó aún cuando su seguridad también se pudo ver comprometida. Su despacho fue pausado, conciso y sin una pizca de sensacionalismo. Felicidades, excelente trabajo.





