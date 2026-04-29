Tenemos ganadora

Alexa Chacón lo dio todo en la alfombra roja de la “premiere” de “El Diablo Viste a la Moda 2”. La “mijita” recreó el icónico “look” de Andy Sachs de la primera entrega, el de las botas Chanel. Tengo que decir que no es idéntico al original, pero sin duda alguna se nota el esfuerzo y el nivel de detalle del “outfit”. Felicidades, bien logrado. ¡Usted, sí entendió el “drees code”!

No hizo la tarea

Los “outfits” de Sasha Nikyta siempre van acorde a los eventos en los que participa, sin embargo, esta vez no la pegó. La ocasión ameritaba “glamour” y la “mijita” fue con lo primero que se le atravesó en el camino. ¡Muy básica! Menos, es más, aunque en este caso no destacó entre aquellos que sí le dedicaron tiempo a la planificación de los “looks”.

Tiene que hacer pierna

Claro que el tamaño de las petacas de Delany Precilla impresionan. Es inevitable no voltear para ver, sin embargo, es más que evidente que no son el resultado de su esfuerzo en el “gym” y que pasó por el quirófano. ¿Por qué? Bueno, las proporciones no son las correctas y le hacen falta piernas a ese durazno. Mi recomendación, no se salte el día de piernas.

