Son reflexiones

¿Brocetere Lee? Cuando no te eligen para la alcaldía, pero te autoproclamas alcalde de las vibras positivas. Bienvenido al ayuntamiento de los memes motivacionales. Después de no lograr los votos, el calvo al parecer encontró su verdadera vocación: compartir reflexiones en redes sociales con las que no hace política, pero nos enseña a vivir.

Éxito

Andrea Pérez Meana es de las pocas “farsanduleras” que no necesita andar fanfarroneando sobre sus logros porque su trabajo habla por ella. Se pierde una temporada y cuando aparece públicamente da orgullo escucharla porque está trabajando fuerte por sus sueños: filmando cintas, se formó en doblaje y pronto se estrenará una cinta en la que tiene créditos.

Choque de dos mundos

La “Boom” podría saltar a la gran pantalla… aunque técnicamente ya llevaba años rodando en 4K, con varios ángulos y suscripción mensual. Bueno, no es nada oficial, solo una idea del cineasta Abner Benaim, que le consultó si estaba lista para una película. Sería un gran avance luego de monólogos intensos en su habitación, ahora lo hará con guion y todo.