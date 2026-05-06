‘Pargo rojo volador’

Es el avión equivalente a esa camiseta de la Sele que te ilusiona en la foto y cuando llega es puro poliéster chino que pica. Felicidades a los ganadores del concurso. Deben haber presentado el PowerPoint más minimalista de la historia. 1: “Pintémoslo rojo”. 2: “Ponle ‘Panamá’ abajo pa’ que lo lean los que están en tierra”. 3: “Listo, ya ganamos”. ¡Maestría pura!



Tira y hala

El drama de las galletas continúa. La expareja nos vendió la ilusión de que podían separar los negocios y la vida personal, pero eso no prosperó y ahora una sola quedó dirigiendo el emprendimiento. El personal vive momentos de incertidumbre por sus prestaciones laborales y persiste la duda de qué sucedió para que se diera por finalizada la sociedad.



No hay excusa

Nada justifica que un deportista se ponga al nivel de la afición. ¿Dónde quedó su inteligencia emocional? Entiendo que le molestan los comentarios sobre su desempeño, sin embargo, qué gana al ponerse tú a tú con la fanaticada. Su comportamiento puso en riesgo su seguridad e incluso se expuso a una lesión todo por dejarse llevar por sus emociones.