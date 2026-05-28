¿Quién va a comprar eso?

Para comprar un suéter tipo polo, con esas dos palabras, que inteligentemente registró, mejor adquirir la camiseta oficial. Los diseños, si a eso se le puede llamar así, no sobresalen entre las opciones que ya están en el mercado. Digo, tampoco es que lo que hay sea mejor, sin embargo, por lejos son una mejor alternativa. ¿Qué opina el público? Lo debatimos...

‘Coja paz’

Por culpa de Key Lewis le tengo que dar la razón a Kathy Car Fashion, aunque no del todo porque el mensaje de la “apóstol” le llegó y surtió efecto. Para muestra un botón. La “mijita” respondió de forma clara, no se exaltó y no usó palabras obscenas, que fue la razón por la cual la criticó en primer lugar. Vio, que sí puede expresarse bien.

Son cambios

Tenía rato sin ver a Miah Catalina... Me he llevado una sorpresa con su cambio. La “mijita” ha perdido esas libritas que tenía de más, se ve esbelta y las curvas no se pueden ocultar. Sus días en el gimnasio están rindiendo frutos. ¡Mira! Yo creí que nuevamente iba a abandonar y no, me calló. Siga así, va por buen camino y los cambios son más que evidentes.