No es ficción

¿Años? Eso lo dudo. Esta relación no es muy longeva, todo lo manejaron muy privado, pero ya había rumores de que eran más que coprotagonistas en las tablas. Lo que no me esperaba era que nos dieran un 2x1. Confirmación pública y de paso propuesta de matrimonio. El novio se puso tan nervioso que ni el anillo le pudo poner a la novia. ¡Felicidades!

El padre del año

Cada quien inmortaliza sus recuerdos como le da la gana. Y hay que resaltar lo obvio: la pieza está muy bien ejecutada y se logró el mayor nivel de realismo. Algo que para varios pasó desapercibido porque se han enfocado en las habladurías que rondan en torno a su paternidad. Mejor hubiese mantenido en privado lo del tatuaje para evitarse malos ratos.

Ni la última ni la primera

No entiendo cuál es el secretismo. Todo el país sabe que se separaron, no legalmente; sin embargo, cada uno tomó su camino. Le da tantas vueltas a las cosas que solo incentiva más el morbo. Ahora los internautas quieren saber por qué fue la ruptura. ¡Hasta yo quiero saber! ¿Será que monetizará también la exclusiva? Seguiremos actualizando.