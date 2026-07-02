¿Será?

La galletera no ha hecho “unboxing” del rostro de su novia... Nos tiene como payasos al estilo de la JG, que no mostraba el rostro de su bebé, pero en redes sociales tarde o temprano todo sale a la luz. Resulta y acontece que ya se sabe cómo luce la “rulitos” o por lo menos se tiene la sospecha de quién es. Podemos entender por qué la novia la mantiene en el anonimato.



El poder de la fama

La queja e impotencia de “La Tepesita” surtió efecto y escaló a un nivel superior. El mismo “Mon” declaró a los medios de comunicación en la instalación de la Asamblea que ya eso se resolvió. Bueno, ojalá los reclamos de todos se resolvieran a la misma velocidad, aunque después el funcionario aclaró que la velocidad de respuesta es igual para todos, lo cual dudo.



Son corbatas

La moda, la sátira y los guiños no pasaron desapercibidos en la instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea. Lucho Duke, Jorge Bloise y Roberto Durán, que asistió como invitado especial, destacaron por sus elecciones de corbata. Mi favorita fue la de “El Cholo”, con una impresión de “Los Tres Chiflados”, muy acorde con el Órgano Legislativo.