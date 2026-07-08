¿Cuál es el miedo?

Bueno, la “mijita” es de las que tira la piedra y esconde la mano, aunque se quiere vender que es de esas personas que va de frente. Solo ella se cree el cuento de que grabó el video del problema con las donaciones, tras las opiniones de Orman Innis, sin pensar en las repercusiones que tendría. A otro perro con ese hueso, aquí no comemos cuentos. ¡Ubíquese!

Nunca pasó...

Me acordé de algo. ¿Ainara Sanz no iba a participar en “Planeta Alofoke”? En su momento fue un anunció con bombos y platillos, pero nunca nada oficial. Mejor porque en primer lugar no entendía la elección y tampoco estaba convencida de qué tanto podía ofrecer la “mijita” en el “reality”. Por otro lado, quedamos con la duda de qué pasó con su participación.

No quiere cuento

Creo que, si todos hiciéramos lo mismo que Franklyn Robinson, quejarnos del servicio e interponer los reclamos, a las empresas de distribución eléctrica no les quedaría más opciones que mejorar o por lo menos hacer los ajustes necesarios para mantener a sus clientes satisfechos. Sin embargo, cada uno anda por su lado y sobreviviendo como puede.

