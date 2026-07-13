Tarde

Tenían que partir por delante antes de que la víbora soltará su veneno. En el imaginario colectivo, por mucho que nos quieran vender que la decisión de separarse fue mutua, le fueron infiel a Aliah mientras ella estaba en Nueva York. Los rumores son potentes, no me alegra lo que le está sucediendo a la “mijita”, pero de ser verdad, creo que la ruptura fue lo mejor.

La empatía se fue de vaca

Una familia perdió a uno de sus miembros, pero en medio de ese dolor resulta que le tienen que dar explicaciones a Domil Leira sobre la causa de la muerte. “Esperemos saber de qué murió”, escribió. Que le importa a él o en qué le afecta cómo sucedió el deceso. ¿Morbo? Los familiares tienen el derecho de reservarse los detalles de cómo partió su ser querido.



Muerta de risa

Por mi pueden invitar a Orman Innis a todos los pódcast del país porque jamás me voy a cansar de escuchar cómo empezó a trabajar con Pepina y Tortón. Les puedo asegurar que es imposible no reírse con su relato y por lo irónico que resulta todo. No, no, no se pueden perder y no es lo mismo que se los cuente a que los escuchen de él mismo. ¡Recomendado!