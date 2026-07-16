Los cumplió feliz

En otra edición de arreglos “chumerrísticos” nos llega la sorpresa del cumpleaños de “La Polla”. Winnie Pooh montó toda una parafernalia para su amada. Desde alfombra roja, el ramo buchón, música en vivo y el clásico reguero de pétalos de rosa, que sospecho a él no le tocó barrer. Ahí se ve que él sí tiene para pagar la hamburguesa triple.



Ridiculez

No tenía ni idea que en la localidad había tantos “farsanduleros” con ascendencia argentina. Ni en los partidos de Panamá los he visto tan emocionados como en la clasificación de la albiceleste a la final del Mundial 2026. Llámenme “aguafiestas”, pero me parece que se están pasando de “ridículos”. ¿Qué opinan ustedes?



Tienen que parar...

Bueno, ahora pide que pare el “hate”, pero en su momento la vi como tirando intriga. Es de esas que tira la piedra y esconde la mano. Bueno, si es cierto lo que dicen, que el “mijito” le puso los cachos a la maquillista, debería ser él quien arregle su desastre, ya que era quien tenía que respetar a su pareja. Seguiremos actualizando...

