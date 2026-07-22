Acertijos

“La Mordida” practicando su nuevo género: Chisme inconcluso. Próximamente en Netflix: “La mitad de la historia que nadie pidió”. Me preocupa que estén pasando por un ictus informativo. Es como si te sirvieran medio taco y te dijeran “imagínate el resto, tienes imaginación, ¿no?”. Bueno, si van a tirar la piedra, al menos que se la mano completa.

La cosa está ‘delgadita’

Estoy de acuerdo en que, con la situación económica que tenemos en el país, no es el mejor momento para andar trayendo hijos al mundo sin pensarlo dos veces. En eso tiene razón Doralis Mela. Ahora, que lo celebre como si fuera una victoria nacional y lo diga con un “hagamos chucu chuchu, pero con responsabilidad”… ahí ya es otro nivel. ¿Qué dice el público?



Amor, amor...

Respeto máximo a esa mujer que ha convertido a su novio en su proyecto de contenido favorito. No hay momento romántico que se escape: todo tiene filtro, “caption” y “hashtag” estratégico. Mientras él, como buen político, aparece de vez en cuando, ella es la que lleva la campaña: “Mira qué guapo es mi hombre, cómo me quiere, qué vida tan perfecta tenemos”.